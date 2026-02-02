Batman'da üniversite öğrencilerine yönelik 'Siber Güvenlik Farkındalık Paneli' düzenlendi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde "Siber Güvenlik Farkındalık Paneli" düzenlendi.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, gençlerin bazen farkında olarak, bazen de farkında olmadan suç süreçlerine dahil olduklarını söyledi.

IBAN tuzağı olarak bilinen yöntemle çok sayıda öğrencinin banka hesaplarını kullandırdığını belirten Eroğlu, "Bu nedenle gençlerimiz sanık konumuna düşmekte, sonucunda da cezai yaptırımlar alarak adli sicil, eğitim hayatı ve gelecek planlarını etkileyen ciddi sonuçlarla karşılaşmaktadırlar." dedi.

Öğrencilerin özellikle sosyal medya mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi ilanlar üzerinden kurulan temaslarla suç süreçlerine çekildiklerini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hukuki ve cezai sonuçların yeterince bilinmemesi nedeniyle banka hesaplarını kullandıran gençler, farkında olmadan bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına dahil olmaktadırlar. Bazen gençlerimiz, kolay para kazanma vaadiyle IBAN'larını kiraya vermekte veya hesaplarını tanımadıkları kişilerin kullanımına açmaktadırlar. Banka hesaplarınızın başka şahıslara kullandırılması neticesinde bilişim suretiyle dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve bunun gibi birçok suçun faili olarak karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum çoğu zaman 'sadece hesabımı verdim, bir şey yapmadım' şeklinde düşünülse de cezai açıdan son derece ağır sonuçlara yol açmaktadır. Hesap sahibi, suçun ilk şüphelisi konumuna geçmektedir. 'Bilmiyordum' veya 'ben sadece hesabımı verdim' şeklindeki savunma, cezai sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de yeterli tecrübe ve farkındalığa sahip olunmamasının kişileri dijital ortamda daha savunmasız hale getirdiğini aktardı.

Kısa yoldan gelir elde etme arzusunun istismar edilebildiğini ifade eden Demir, "Masum gibi görünen ancak ciddi riskler barındıran banka hesabı kiralama, IBAN paylaşımı, kart ve şifre verme gibi eylemlerle suç örgütlerine aracılık etmek hukuken suç teşkil etmektedir. Gençlerimizi kara para aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi ağır sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerden uzak tutmak, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak çabasıyla sizleri korumak için elimizden geldiğince buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından banka kartı kiralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar konularında öğrencilere sunum yapıldı.

Sunumun ardından Cumhuriyet Savcısı Hakan Hüseyin Karaduman, siber suçlarda soruşturma aşamasını; Adli Yargı Komisyon Başkanı Adnan Esber ise siber suçların kovuşturma aşamalarını anlattı.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, rektör yardımcıları, adli ve idari yargı mensupları, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.