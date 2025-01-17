Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Batman'da Öğrencilerden Filistin İçin Farkındalık Sergisi

Batman'da Öğrencilerden Filistin İçin Farkındalık Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 'Mescid-i Aksa' temalı resim sergisi düzenledi. 26 eserin yer aldığı sergide, Filistinlilerin özgürlük umudu ve yaşadığı zulümler tuvale yansıdı.

Batman'da yarışmaya katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin özgürlük umudunu tuvale yansıttı.

Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dönem sonu etkinlikleri kapsamında "Öğrencilerin gözüyle Mescid-i Aksa" temalı yarışma düzenlendi.

Geleneksel ve Çağdaş Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yaklaşık bir ay süren çalışma sonunda yarışma için 26 eser ortaya çıktı.

Öğrenciler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra saldırılara karşı direnen Filistinlilerin özgürlük umudunu yaptıkları resimlere yansıttı.

Resimler, okulun giriş salonunda sergilendi.

"Okulumuzda farkındalık oluşturmak istedik"

Okul Müdürü İrfan Ortaç, AA muhabirine, Gazze'de insanlığın gördüğü en büyük zulmün ve soykırımın yaşandığına dikkati çekti.

İsrail saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilerin katledildiğini vurgulayan Ortaç, "Bu katliama duyarsız kalmamak için okulumuzda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve dönem sonu etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak istedik. Geleneksel ve Çağdaş Sanatları Bölümü öğrencilerimizin bu kapsamda yaptığı çalışmaları sergiliyoruz." dedi.

Okuldaki sergiyi Batman'ın farklı noktalarında da açmayı hedeflediklerini belirten Ortaç, bu çalışmayla bir nebze bile olsa Filistinlilerin acılarını hissetmek istediklerini dile getirdi.

" Sanat, çok güçlü silahtır"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sümeyra Coşkun da okulda her yıl farklı konu ve temalarda sergiler düzenlediklerini anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl resim sergisi düzenlediklerini aktaran Coşkun, "Sergimizde 26 eser bulunmakta. Sanatın insanlığın ortak mirası olduğunu, milletlerin sanatla var olduğunu, sanatın çok güçlü silah olduğunu öğrencilerimizin oluşturduğu eserlerle yansıtmaya çalıştık." dedi.

Coşkun, Filistin'de yaşanan saldırıların bir an önce son bulmasını temenni etti.

"Oradaki çocukların hayallerini yansıttım"

Yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Necla Karakaya ise bir haftada yaptığı resmin birinci seçildiğini söyledi.

Karakaya, "Resmimde Filistinli çocukların nasıl zulüm gördüğünü anlatmak istedim ve ne kadar zulüm görseler de nasıl güçlü durduklarını anlattım. Duygularımı yansıttım." ifadesini kullandı.

Songül Işık ise sosyal medyada gördüğü Filistin resimlerinden ilham alarak resmini çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Resmimde, Filistin'de yaşanan zulümlerle birlikte barışın ve mutluluğun geleceğine olan umudu göstermek istedim. Savaşın olduğu fakat çocukların her daim bir umutla yaşadığını anlatmak istedim ve oradaki çocukların hayallerini yansıttım. Haksız yere öldürülen çocukları konu edindim. Saldırıların sona ermesiyle özgürlüğün ve mutluluğun olduğu bir Filistin'i çizmek istedim."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
img

Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi
img

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
img

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.