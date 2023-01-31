Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da kömürlükte kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin baba tutuklandı

Güncel Haberler

Batman'da kömürlükte kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin baba tutuklandı

Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı.

Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı.

Beşevler Mahallesi'nde dün kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'nın cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocuğun babası Ö.F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title