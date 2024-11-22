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Batman'da Gastronomi Festivali'nde Erzurum Çağ Kebabı Fırtınası

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Batman'da düzenlenen 2. Gastronomi Festivali'nde Erzurum'un ünlü çağ kebabı büyük ilgi gördü. Festivalde yerel lezzetler vatandaşlar tarafından kapışıldı.

Batman'da gastronomi festivalinde Erzurum çağ kebabına yoğun ilgi

BATMAN - Batman'da 2'incisi düzenlenen Gastronomi Festivalinde yöresel lezzetler büyük ilgi görüyor. Erzurum çağ kebabı, organik çiğköfte, içli köfte, şam böreğinin de aralarında bulunduğu yöresel tatlar kısa sürede kapışıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel yemek lezzetleri Batman gastronomi fuarında sergileniyor. Festivalde en yoğun ilgili yerel lezzetlere gösteriliyor.

"Günde 50 kilo çağ kebabı satıyoruz"

Erzurum çağ kebap ustası Batmanlıların kebaba yoğun yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çağ kebap ustası Bayram Şener... "Erzurum çağ kebabı yapıyorum. Batman'ın güzel bir potansiyeli var ve Batman halkı çok güzel misafirperver. Batmanlı vatandaşların çağ kebabına ilgisi büyük beğeniyorlar. Çağ kebabı yatay yapılır, dikey yapılmaz, üstü burada pişer, altı mangalda pişer. Yataylığın amacı döner olmadığını gösterir ve kuzu etinden yapılır. Erzurum dağlarında çağ kebabının adı eşkıya kebabı diye geçer. Zamanla adı çağ kebabı oldu. Günde 40 ile 50 kilo satış yapıyoruz. Batmanlılar çağ kebabına ilgi gösteriyor" dedi.

"Çağ kebabını yemek için Erzurum'a gidiyorduk"

Çağ kebabını yemek için Erzurum'a gittiklerini söyleyen vatandaş İlyas Kara "Çağ kebabını yemek için Erzurum'a gidiyorduk. Sevdiğim bir yemek türüdür. Sağ olsunlar yöneticilerimiz Batman'da gastronomi festivali yaptıkları için çok mutluyuz. Yöresel yemekleri severek yiyoruz. Bu yöresel yemekleri tatmaları için herkesi festivale davet ediyoruz" diye konuştu.

Gastronomi festivalinde organik çiğköfte yapan usta Sertip Taş "Batman 2'inci gastronomi festivalinde organik çiğköftemizle Batman halkına hizmet vermekteyiz. Tamamen çiğköftemiz doğal halde organiktir, herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Kış aylarında yiyebileceğiniz en güzel lezzetlerden bir tanesi organik çiğköftedir" ifadelerini kullandı.

Batman'da Gastronomi Festivali'nde Erzurum Çağ Kebabı Fırtınası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Güncel
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