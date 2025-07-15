Batman'da Düğün Malzemeleri Satan İş Yerinde Yangın Çıktı

Batman'da Düğün Malzemeleri Satan İş Yerinde Yangın Çıktı
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Batman'da düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında havai fişekler patladı. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Aynı sokakta bir hafta önce de benzer bir yangın meydana gelmişti.

BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında içerideki havai fişekler patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 1 hafta önce de yine aynı sokakta yine düğün organizasyonu malzemesi satan başka bir iş yerinde yangın çıkmıştı.

Pazaryeri Mahallesi 2732'nci Sokak'ta sabah saatlerinde düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan havai fişekler patladı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 16 personelle 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üzerinde bulunan dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AYNI SOKAKTA BAŞKA BİR İŞ YERİ DE YANMIŞTI

Öte yandan, 8 Temmuz'da yine aynı sokakta bulunan ve düğün organizasyon malzemeleri satan başka bir iş yerinde de sabah saatlerinde yangın çıkmış ve havai fişekler patlamıştı. Bu yangında da iş yeri ve üzerindeki 2 daire zarar görmüştü.

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bazı yanıcı maddelerin genleşip tutuşabileceği ve yangınların bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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