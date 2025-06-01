Batman'da Çocuğun Bacağına Saplanan Demir İtfaiye Tarafından Kesildi

Batman'da Çocuğun Bacağına Saplanan Demir İtfaiye Tarafından Kesildi
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Batman'da bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuğun bacağına saplanan inşaat demiri itfaiye tarafından kesilerek hastaneye kaldırıldı; çocuğun sağlık durumu iyi.

BATMAN'da bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuğun bacağına saplanan inşaat demiri itfaiye tarafından kesildi. Çocuk, bacağındaki demir parçasıyla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hilal Mahallesi 3776'ncı Sokakta bulunan Çınar Kent Sitesinin bahçe duvarında meydana geldi. Duvara tırmanan 5 yaşındaki ismi belirtilmeyen çocuğun bacağına demir şiş saplandı. Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgeye ihbarla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla demir parçası kesildi. Çocuk, bacağındaki saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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