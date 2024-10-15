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Batman'da Çalınan Bisikletin Bulunması için Sosyal Medya Çalıştı

Batman'da Çalınan Bisikletin Bulunması için Sosyal Medya Çalıştı
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Batman'da çiğ köfte ustası İdris Ekinci'nin çalınan bisikleti, güvenlik kameralarının incelenmesiyle bulundu. Bisiklet, Ekinci'ye teslim edilirken, hırsız gözaltına alındı ancak şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

BATMAN'da, çalınan bisikleti için video çekip sosyal medyada paylaşan çiğ köfte ustası İdris Ekinci'nin (50) bisikleti, özel ekibin, 51 güvenlik kamerasından alınan 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Y.O., Ekinci şikayetçi olmayınca serbest bırakılırken, hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Gülistan Caddesi'nde çiğ köfte ustalığı yaparak geçimini sağlayan İdris Ekinci, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki evinin önünden çalınan bisikletinin bulunması için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Vali Ekrem Canalp, videoyu görüp Ekinci'ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Ekinci'nin tezgahındaki çiğ köfteyi satın alıp bölge halkına dağıtılmasını istedi. Videoda hırsıza seslenen Ekinci, "Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. ya niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Yok. Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikayet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koy ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. Bak ev kiradır, bisiklet alamam" dedi.

'ÇALINAN BİSİKLET BULUNDU'

Ekinci'nin çalınan bisikletinin bulunması için özel ekip kuruldu. Bisiklet, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgedeki 51 güvenlik kamerasından alınan 110 saatlik görüntünün incelenmesiyle bulundu. Bisiklet, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Hazar Önder tarafından Ekinci'ye teslim edildi. Ekinci, kendisine getirilen eski bisikletini ihtiyaç sahibi birine hediye etti.

Gözaltına alınan şüpheli Y.O. ise Ekinci'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Valilik açıklamasında, "04 Ekim 2024 günü, idaremiz Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen 'Bisiklet hırsızlığı' olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı kurulan özel ekip tarafından olay mahalli ve çevresinde yapılan araştırmalarda 51 adet güvenlik kamera kayıt sistemleri tespit edilmiş, hırsızlık olayının çözümüne yönelik yaklaşık 110 saatlik görüntü kayıtları incelenmiş, yapılan geniş çaplı inceleme neticesinde olaya karışan şahsın Y.O. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen Y.O. isimli şahıs 09 Ekim2024 günü ekiplerimizce yakalanmıştır. Suça konu bisiklet sahibi İdris Ekinci'ye teslim edilmiştir" denildi.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR'

Emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, "Benim bisikletim çalınmıştı. Bunu sosyal medyada paylaşmıştım. Baktım ki gücüm yok almaya, bir de kiram vardı. Ne yapayım ne edeyim dedim, sosyal medyada bir çağrım olsun hırsıza. 'Sayın hırsız bey' dedim. Bunun üzerine valilik harekete geçti ve Sayın Valimiz Ekrem Canalp, Allah ondan razı olsun, çok çok teşekkür ediyorum, bana bir bisiklet hediye etti. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya da çok çok teşekkür ediyorum. O da benim çiğ köftemi satın alarak herkese dağıttı. Benim çalınan bisikletim bulundu. Hırsız yakalandı. Emniyet güçleri bana bisikletimi geri getirdiler. Allah razı olsun onlardan. Bana getirilen eski bisikletimi, ben de ihtiyaç sahibi birisine hediye ettim. Emniyet canla başla çalıştı. Vallahi helal olsun onlara. Titizlikle öyle bir çalıştılar ki bisikleti şap diye buldular. Allah onlardan razı olsun. Gece gündüz demeden çalıştılar. Emniyete, emniyet müdürüne ve hırsızlık büro amirliğine çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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