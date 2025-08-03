Batman'da Sıfır Atık Projesiyle Geri Dönüşüm

Batman'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında atık toplama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyeye ait hizmet binalarındaki atık kafesleri, kentin dört farklı noktasına kurulan mobil atık getirme merkezileri ve sıfır atık belgesi bulunmayan işletme ile hanelerden toplanan atıkların belediyeye ait "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne taşındığı ifade edilen açıklamada, atıkların belediyenin protokol imzaladığı lisanslı bir geri dönüşüm firması tarafından alınarak geri dönüşüm sürecine dahil edildiği aktarıldı.

Projenin 2023 yılından bu yana düzenli olarak sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024-2025 yılında toplam 2 bin 900 kilogram ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüm süreciyle birlikte Batman Belediyesi sadece çevrenin korunmasına yönelik değil aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Özellikle plastik atıkların toprağa ve suya karışarak mikroplastiklere dönüşmesi hem canlı yaşamını tehdit ediyor, hem de ekolojik dengeyi bozuyor. Toplanan plastik atıklar, yüksek sıcaklıkta eritilerek plastik erimi haline getiriliyor, ardından ekstrüzyon yöntemiyle granül plastiğe dönüştürülüyor. Bu granüller ise yeni plastik ürünlerin üretiminde ikincil hammadde olarak değerlendiriliyor."

Açıklamada, belediyenin atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve çevre dostu uygulamalarıyla da sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettiği ifade edildi.