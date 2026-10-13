Batılı 4 ülke, Filistin'deki genel seçimlerin ertelenmesini üzüntüyle karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin'de genel seçimlerin gelecek yıla ertelenmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada dışişleri bakanları, Filistin'de 28 Kasım'da yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Yasama Konseyi seçimlerinin yanı sıra başkanlık seçimlerini Eylül 2027'ye erteleme kararından "derin üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Son Filistin Yasama Konseyi seçimlerinin üzerinden yaklaşık 20 yıl, 2021 seçimlerinin ertelenmesinin üzerinden ise 5 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, Filistinlilerin bütün bir neslinin, temsilcilerini seçme fırsatı bulamadan yetişkinliğe ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, bu ertelemenin, derin hayal kırıklığı yaratacağı, Filistinlileri bir kez daha oy kullanma fırsatından mahrum bırakacağı ve demokratik kurumlara duyulan kamu güvenini daha da aşındıracağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Seçimlerin uluslararası standartlarla tam uyumlu şekilde ve oy kullanma hakkına sahip tüm Filistinlilerin katılımıyla yapılabilmesini etkileyen önemli zorluklar ve engellerin bulunduğu belirtiler-n açıklamada, bu zorlukların ele alınması ve seçmen katılımının kolaylaştırılması için pratik hazırlıkları ilerleten Merkezi Seçim Komisyonu'nun önemli çalışmaları takdir edildi.

Güvenilir seçimlerin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Filistin yönetiminin demokratik yenilenme ve hesap verebilir yönetim dahil reform taahhüdünün önemli unsuru olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Haziran 2025 New York Deklarasyonu ile de uyumlu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin yönetiminin güçlendirilmesi, hem İsrail hem de Filistin için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek yol olan uygulanabilir iki devletli çözümün kurumsal temellerini inşa etmeyi sürdürmek açısından hayati öneme sahip. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının uzun süredir destekçileri olarak, Filistin yönetimine seçimleri erteleme kararını yeniden değerlendirme ve daha fazla gecikmeksizin yasama ve başkanlık seçimlerini yapmak için gerekli adımları atma çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, bu seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların desteklenmeye devam edeceği belirtilerek, "İsrail'e, tüm Filistinlilerin katılımı için gerekli pratik düzenlemeler dahil seçimlerin yapılmasını engelleyebilecek eylemlerden kaçınma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Söz konusu ülkelerin, Hamas'ın Filistin'in gelecekteki yönetiminde hiçbir rolü olamayacağı yönünde uzun süredir devam eden tutumunu yinelediği aktarıldı.

Genel seçimler 28 Kasım 2026'da yapılacaktı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 2 milyon 970 bin Filistinli seçmenin 1 milyon 590 bini Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze'de, yaklaşık 140 bini de Kudüs'te bulunuyor.

Filistin'de son genel seçimler, 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı.

Hamas ile Fetih arasında 2007'de başlayan iç çatışmalar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geçmesiyle sonuçlanmış, Fetih liderliğindeki Filistin yönetimi ise Batı Şeria'da kalmıştı.???????

Kaynak: AA