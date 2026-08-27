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Filistinlilerden İsrail'e Cenaze İadesi Protestosu

Filistinlilerden İsrail'e Cenaze İadesi Protestosu
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Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde onlarca Filistinli, İsrail'in alıkoyduğu cenazelerin iadesi için gösteri düzenledi. Ulusal kampanya koordinatörü Hüseyin Şucaiye, 1.700'den fazla cenazenin İsrail makamlarınca tutulduğunu ve 800'ünün belgelendiğini açıkladı. Nablus, El Halil, Tulkerim, Kalkilya, Tubas ve Beytüllahim'de de benzer eylemler yapıldı.

RAMALLAH, 27 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın farklı kentlerinde çarşamba günü bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerinin iadesi için gösteriler düzenledi.

Cenazelerin iadesi için yürütülen ulusal kampanya tarafından organize edilen gösteriler, 27 Ağustos'ta Filistinlilerin ve Arap ülkeleri vatandaşlarının cenazelerinin iadesi ile kayıp kişilerin akıbetinin açıklanması için düzenlenecek ulusal gün öncesinde yapıldı.

El Bireh kentinde İsrail'in cenazelerini alıkoyduğu Filistinlilerin yakınları ile Filistinli grupların temsilcileri, Filistin bayrakları ve cenazelerin iadesini talep eden pankartlar taşıdı.

Kampanya koordinatörü Hüseyin Şucaiye, 1.700'den fazla Filistinlinin cenazesinin şu anda İsrail makamları tarafından "numaralı mezarlarda", morglarda ve askeri kamplarda tutulduğunu belirterek, kampanyanın 800 cenazeye ilişkin bilgileri belgelediğini söyledi.

Nablus, El Halil, Tulkerim, Kalkilya, Tubas ve Beytüllahim'de de benzer gösteriler düzenlendi.

Kampanyaya göre, belgelenen 800 cenazenin 256'sı numaralı mezarlarda bulunurken, 544'ü politikanın yeniden uygulamaya konulduğu 2015 yılından bu yana alıkonulmuş durumda.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre "numaralı mezarlar" ifadesi, Filistinlilerin cenazelerinin isimleri yerine kimlik numaralarıyla gömüldüğü ve yerleri açıklanmayan mezarları ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua
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