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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda, 60 yaşındaki yengesini kurtarmaya çalışırken bacağından vurulan Filistinli Ahmed Arif Fuheydat, "Evin içindeki çocukların çığlıkları dahi İsraillilerin ateş açmayı sürdürmesini engellemedi." dedi.

Batı Şeria'nın Eriha kentinin batısındaki Duyuk et-Tahta köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırıda, kardeşinin eşi Fıdda Muhammed Fuheydat'ın yaşamını yitirmesi ve 10 Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın tanıklarından Ahmed Arif Fuheydat, AA muhabirine konuştu.

Fuheydat, saldırı sırasında yengesini kurtarmaya çalışırken bacağından vurularak, "Evin içindeki çocukların çığlıkları dahi İsraillilerin ateş açmayı sürdürmesini engellemedi." diye konuştu.

Çocukların çevrede ateş açan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bulunduğu yönündeki uyarılarını duymalarının ardından eşiyle evden çıktıklarını belirten Fuheydat, "Onlar kardeşimin karısı Fıdda'yı çekip kurtarmaya çalışmak için geri döndüğümde bana ateş etti ve bacağımdan yaralandım. Ona ulaşamadım." diye konuştu.

Fuheydat, İsrail ordusu bölgeye ulaşana kadar Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşin kesintisiz devam ettiğini aktardı.

Kazayı "ezme girişimi" gibi göstermeye çalıştılar

Saldırı esnasında yeğeninin evde bulunmadığını ve annesinin öldürüldüğünden haberdar olmadığını dile getiren Fuheydat, ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve dönmekte olan yeğeninin aracının, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye ait araçla çarpıştığını söyledi.

Fuheydat, İsraillilerin, kazara meydana gelen bu trafik kazasını kasıtlı bir ezme girişimi gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.

Taciz ve baskı altında yaşam

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 4 Kasım'da köydeki 8 Filistinli eve el koyduğunu ve bu evlerde yaşamaya başladığını anımsatan Fuheydat, son saldırının münferit bir olay olmadığını, bu kişilerin Filistinlilere ait evlere el koyarak köyün içine yerleşmesinin ardından oluşan yeni koşulların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Fuheydat, bu gelişmenin ardından Filistinlilerin yaşamının değiştiğini belirterek, köy sakinlerinin sürekli gözetim ve tekrarlanan tacizler altında yaşadığını ifade etti.

Saldırıdan birkaç saat önce Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin Filistinli ailenin evlerinin yakınından geçtiğini, bölge sakinlerine küfür ettiğini ve üzerlerine tükürdüğünü aktaran Fuheydat, İsrail ordusunun Filistinlileri korumak için müdahale etmediğini anlattı.

Fuheydat, olay çıkarma amacı taşıyor olabilecekleri endişesiyle ailesine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşılık vermemeleri gerektiğini söylediğini kaydederek, "Burada güven içinde yaşıyorduk. Ancak onlar evlere yerleştikten sonra hayatımız zorlaştı. Gece ordu burada, gündüz ise İsrailliler hareket halinde, araçlar sürekli gelip gidiyor." dedi.

"Çocuklarımı kucaklayıp kurşunlardan korumaya çalıştım"

Hayatını kaybeden yaşlı kadının kızı Fida Fuheydat ise uyudukları sırada yoğun silah sesleriyle uyandıklarını, ne olduğunu anlamak için odasından çıktığını söyledi.

Fida Fuheydat, gözyaşları içinde konuşarak, erkek kardeşinin eşi ve kızlarının da orada bulunduğunu, kendisine İsraillilerin ailelerine bağırdığını ancak nedenini bilmediklerini söylediklerini aktardı.

Ateşin rastgele açıldığını ve evin içine kadar ulaştığını, çocuklarının bulunduğu odaya koşarak onları uyandırdığını belirten Fida Fuheydat, "Çocuklarımın üzerine kapanarak onları bedenimle İsraillilerin kurşunlarından korumaya çalıştım." dedi.

Fida Fuheydat, dışarıdaki çığlık ve yardım çağrılarının devam ettiğini kaydederek, silah sesleri arasında çocuklarını korumaya çalışırken başlarına ne geleceğinden çok korktuğunu kaydetti.

Ateşin kesilmesinin ardından çocuklarıyla evden çıktığında evin önünde annesinin yerde yattığını gördüğünü dile getiren Fida Fuheydat, kardeşinin tehlikeli olduğu için eve dönmesini söylemesine rağmen annesine ulaşmaya ve durumunu kontrol etmeye çalıştığını ifade etti.

Fida Fuheydat, annesinin durumunu gözyaşları içinde anlatarak, "Kurşun başına girmiş ve diğer taraftan çıkmıştı." dedi.

15 Filistinli aile yerinden edildi

Son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Duyuk et-Tahta köyünde tekrarlanan saldırılar yaşandı. Bunların en dikkat çekeni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 4 Kasım'da silah tehdidiyle 8 Filistinlinin evine el koyması ve bu evlerde kalmaya devam etmesi oldu.

Köy sakinlerinin aktardığına göre evlere el konulması ve beraberindeki baskı ve saldırılar sonucunda 15 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı aileler evlerinden ayrıldıktan sonra çadırlarda ve sacdan yapılmış derme çatma yapılarda yaşamaya başladı.

Bölge sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin el koyduğu evlerde bulunmasının yalnızca mülklere el konulmasıyla sınırlı kalmadığını, köyde kalan aileler açısından da günlük bir endişe kaynağına dönüştüğünü belirtiyor. Evlerin gözetlenmesi ve çevredeki sürekli hareketlilik, ailelerin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kaynak: AA