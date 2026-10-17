Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler zeytin hasadında ABD'li fotoğrafçıyı yaraladı

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KUDÜS, 17 Ekim (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ebu Falah köyünde cuma günü onlarca İsrailli yerleşimci, zeytin hasadı sırasında Filistinlilere ve bölgedeki gazetecilere saldırdı.

The Washington Post için çalışan deneyimli ABD'li fotoğrafçı Heidi Levine hafif yaralandı ve Ramallah bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Basında yer alan haberlere göre, önünde ve arkasında "PRESS" (Basın) yazan koruyucu yelek giyen Levine yere düşürüldükten sonra defalarca tekmelendi, kameralarına ve cep telefonuna el konuldu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Ebu Falah ve Batı Şeria'daki diğer yerleşimlerde İsrailli yerleşimcilerin bölge sakinlerine ve zeytin hasadı yapanlara yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Haberde, saldırıların İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiği, gerçek mermi kullanıldığı, Filistinlilere fiziksel saldırıda bulunulduğu ve araçlarla zeytin ağaçlarının ateşe verildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua