Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 10 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu korumasındaki yerleşimciler, Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerinde Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda 10 Filistinli yaralanırken, 15 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. 8 Ekim 2023'ten bu yana bölgede şiddet olayları ciddi şekilde arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi yaraladıkları bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun korumasındaki radikal yerleşimci grupların, Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerinde Filistinlilere saldırdıkları belirtildi.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimcilerin El Halil'in güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde saldırdıkları Filistinlilerin koyun sürülerini çalma girişiminde bulundukları aktarılan haberde, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin, direnmeye çalışan Filistinlilere saldırıları sonucu 8 kişiyi yaraladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, Mesafir Yatta bölgesindeki saldırıda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed İsmail Avad isimli çocuğu gözaltına aldığı kaydedildi.

İsraillilerin Nablus kentinde de Filistinlilere saldırdığına işaret edilen haberde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine yönelik saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Mahkeme ara kararını verdi, Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu

Mahkeme ara kararını verdi! Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı