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Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler 1-21 Ekim'de 409 saldırı yaptı

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Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler 1-21 Ekim'de 409 saldırı yaptı
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FKÖ'ye bağlı konseye göre İsrail güçleri ve yerleşimciler 1-21 Ekim'de Batı Şeria'da zeytin üreticilerini, ağaçları ve ekipmanları hedef alan 409 saldırı yaptı. Saldırıların 317'sini yerleşimciler, 92'sini ordu yaptı; çiftçilerin tarlaya erişimi engellendi ve ürünlere el konuldu.

RAMALLAH, 23 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri ve yerleşimciler, 1-21 Ekim tarihleri arasında Batı Şeria'da Filistinli zeytin üreticilerini, zeytin ağaçlarını, tarım arazilerini ve tarım ekipmanlarını hedef alan 409 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıların 317'sinin yerleşimciler, 92'sinin ise İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre saldırılar arasında çiftçilerin tarlalarına erişiminin engellenmesi, fiziksel saldırılar, hasat edilen zeytinlere el konulması, kundaklama ile ağaçların ve tarım ekipmanlarının tahrip edilmesi yer aldı.

Komisyon, doğrudan çiftçileri hedef alan 287 saldırının yanı sıra ağaçları, arazileri, ekipmanları ve diğer mülkleri hedef alan 122 saldırı kaydetti.

Filistin Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının yüzde 90'ı yok edildi. Batı Şeria'da ise Eylül 2026 sonu itibarıyla 286 bin zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: Xinhua
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