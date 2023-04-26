"Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü" Binasının Yıkımına Yürütmeyi Durdurma Kararı: "Binanın Araştırmaya Hizmet Etmesini İstiyoruz"

Antalya Orman Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan "Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü" binasının yıkım kararına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Mustafa Necati Baş, "Burada 'Araştırma Enstitüsü'nden birçok araştırma yetişmiş ve dünya tarafından da birçok araştırma yayınlanmıştır. Araştırmacılara üretim ve yetiştirme kaynağı yapan önemli bir yerdir. Bu bina şu an bu hale getirildi ve biz yürütmeyi durdurma kararını aldık. Binanın tekrar eski haliyle değerlendirilmesini ve araştırmaya hizmet etmesini istiyoruz" dedi.

Antalya Orman Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan "Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü" binasının yıkım kararına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Mustafa Necati Baş, "Burada 'Araştırma Enstitüsü'nden birçok araştırma yetişmiş ve dünya tarafından da birçok araştırma yayınlanmıştır. Araştırmacılara üretim ve yetiştirme kaynağı yapan önemli bir yerdir. Bu bina şu an bu hale getirildi ve biz yürütmeyi durdurma kararını aldık. Binanın tekrar eski haliyle değerlendirilmesini ve araştırmaya hizmet etmesini istiyoruz" dedi.

Antalya Orman Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan "Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü" binasının yıkılmaması için dava açan Ormancılar Derneği, yargının yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu. Yargının vereceği karar beklenmeden Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan görevlilerin binaya giderek hasar verdiğini belirten Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Baş, binanın eski haline getirilerek araştırma hizmeti vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

"BİNANIN TEKRAR ESKİ HALİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARAŞTIRMAYA HİZMET ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Mustafa Necati Baş, şunları söyledi:

"Şu an bulunduğumuz yer Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü binasının önü. Maalesef bu bina önceden bizim uyarılarımıza ve kararların beklenmesini istememize rağmen Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıkılmakta. Saat 16.00 itibarıyla yıkımı durdurma kararı, yani yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu kararın uygulanmasını bekliyoruz ama bölge müdürlüğünün müteahhit ekibi alana hızlı bir şekilde gelip, şu anki durumu yarattı. Bulunduğumuz bölgedeki bu bina Cumhuriyet döneminin 1950'deki iki binasından bir tanesi. Bir tanesi hemen karşımızdaki karayollarının 'Beyaz Bina' adıyla geçen ki hala duruyor. Diğeri de bu bina. Şehrin son binaları ve şehrin tamamı tarafında da bilinen bir yer. Bu bina tarihi bir yapı arz etmektedir. Burada 'Araştırma Enstitüsü'nden birçok araştırma yetişmiş ve dünya tarafından da birçok araştırma yayınlanmıştır. Araştırmacılara üretim ve yetiştirme kaynağı yapan önemli bir yerdir. Bu bina şu an bu hale getirildi ve biz yürütmeyi durdurma kararını aldık. Binanın tekrar eski haliyle değerlendirilmesini ve araştırmaya hizmet etmesini istiyoruz."

"BUNDAN SONRA YAPILACAK HER İŞ YASA DIŞIDIR"

Avukat Tuncay Koç ise şunları kaydetti:

"Elimizde bir mahkeme kararı var fakat önceki mahkeme kararı beklenmeden yıkım ihalesi verilmiş oysa geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü bu binayı yıkmak için işlem yapmış ama Ormancılar Derneği de verilen kararın yanlış olduğunu, binanın hala kullanılabilir nitelikte olduğunu, içinde önemli arşivler olduğunu belirterek bir dava açmış. Davada da keşif aşamasına gelinmiş, keşiften sonra mahkemenin zaten nihai karar vermesine az bir süre kalmış demektir bu. Buna rağmen bölge müdürlüğü bu davayı beklemeden alelacele dün binayı boşalttırıyor bugün yıkım işine başlıyor. Ormancılar Derneği'nin açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı alınmış vaziyette. Bundan sonra yapılacak her iş yasa dışıdır. Ama artık Türkiye'de hukukun uygulanmadığını mahkeme kararlarının bekletildiğini biliyoruz."