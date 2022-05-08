Başkan Soyer: "Barışın En Güzel Dili Müzik"

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserde dünyaca ünlü sanatçı Alexandra Gravas ile Ruhi Su Dostlar Korosu aynı sahneyi paylaştı. Ege'nin iki yakasındaki halkların barış ve dostluğunun pekiştiği gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Barışın en güzel dili müzik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Barış ve İletişim Derneği iş birliği ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 'İki Yakanın Sesi; Ruhi Su Dostlar Korosu ve Alexandra Gravas Konseri düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ev sahipliğindeki konsere Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı ve Çankaya Belediyesi'nin eski Başkanı Bülent Tanık, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, eski CHP milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Zeynep Altıok Akatlı, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sanatseverler yer aldı.

Tunç Soyer, konser öncesinde kulisi ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etti. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Başkan Soyer, "Seferihisar Belediye Başkanı olduğum yıllarda Sayın Bülent Tanık Çankaya Belediye Başkanıydı. Hayranlıkla takip ederdim. Çok ilham aldım, çok şey öğrendim ondan" diye konuştu.

"ORTAK PAYDAMIZ ÇOK"

Başkan Soyer Ege'nin iki yakasındaki halkların dostluğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl İzmir'in yani bu memleketin kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesi İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı. 100'üncü yılın aslında en büyük zaferi barış. Barışı 100 yıldır sürdürüyor olmamız… Barışın en güzel dili de müzik. Çünkü farklı diller konuşsa da insanlar müziğin ortak melodisi eğer aynı bam telini titretiyorsa yüreklerde o iki yakanın insanları arasında çok ortak payda var demektir. Bu akşam dinleyeceğimiz Ruhi Su Korosu ve Alexandra Gravas aslında bize bunu bir kere daha hatırlatacak. Emin olun ki her iki yakanın insanlarında da aynı bam telini titretecek müzikler dinleyeceğiz. Dilerim bu bize aynı zamanda ne kadar çok ortak paydamız olduğunu bir kez daha hatırlatır."

"BU AKŞAM İÇİMİZ BARIŞ DOLMUŞ OLARAK AYRILACAĞIZ"

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz konserde Ege'nin iki yakasından halklarımızın aşklarını, özlemlerini, sevinçlerini, hüzünlerini, tutkularını, coşkularını dillendiren hoş sesleri dinleyeceğiz. İnanıyorum ki bu akşam buradan dostluk duygularımız daha güçlenmiş, içimiz barış dolmuş olarak ayrılacağız" dedi.

İKİ YAKANIN SONSUZ DOSTLUĞU İZMİR'DE BULUŞTU

Gece Alexandra Gravas Konseri ile başladı. Türkçe ve Yunanca 5 eserden oluşan konserin ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Koro, Türkçe ve Yunanca 7 eser icra etti. Son olarak Alexandra Gravas ve Ruhi Su Dostlar Korosu aynı sahneyi paylaşarak 3 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

KONSERLER DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK

Ege'nin iki yakasında yaşayan halkların barış ve dostluğunu pekiştirmek amacıyla, Türkçe ve Yunanca eserlerin ve Ege türkülerinin seslendirildiği konserin ikinci ayağının Yunanistan'da yapılması planlanıyor. Böylelikle dünya barışına katkı sağlaması hedefleniyor.

ALEXANDRA GRAVAS KİMDİR?

Sanata yaptığı katkılardan dolayı 2017'de Yunan UNESCO ödülü ve 2019'da Yunan Oyuncuları ve Müzisyenler Birliği Ödülü'nün de sahibi olan Alexandra Gravas, Yunan Çağdaş bestecilerinin eserlerini seslendiren bir sanatçı olarak dünya çapında tanınıyor. Batı'nın geleneksel klasik şarkılarını, Yunan müziği ile birleştiren yeni nesil Yunan bestecilerin eserlerini başarılı şekilde seslendiren sanatçı, Yunanistan'da "kültür elçisi" olarak anılıyor. Alexandra Gravas'ın, atalarının mübadele öncesi dönemde yaşadıkları ev Aydın'ın Söke ilçesinde bulunuyor.

RUHİ SU KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ İLE RUHİ SU DOSTLAR KOROSU

İstanbul'da faaliyetlerini yürüten Ruhi Su Kültür Sanat Derneği, Ruhi Su'nun doğumunun yüzüncü yılına denk gelen 2012'nin Nisan ayında kuruldu. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği onun hem sanatçı kimliğini ve çalışmalarını araştırmak, hem de bu çalışmaların öncülüğünde halk kültürü ve müziğine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana dernek kapsamında başta Ruhi Su Dostlar Korosu'nun konserleri olmak üzere sergiler, anma geceleri, belgesel gösterimleri gibi pek çok etkinlik düzenlendi. Yaklaşık altmış kişi ile başlayan Dostlar Korosu, Ruhi Su ile birlikte; El Kapıları (1976), Sabahın Sahibi Var (1977) ve Semahlar (1978) isimli üç albüm kaydetti. Bugüne kadar çok sayıda sanatçıyla sahne aldı; yurt içinde ve dışında sayısız konserler verdi, beş yüzün üzerinde korist yetiştirdi. Ruhi Su Dostlar Korosu, Türkiye'de varlığını koruyan ve zengin bir repertuara sahip birkaç koro arasında yer alıyor.