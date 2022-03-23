Başkan Büyükakın: Hayatınızın bu dönemini maden gibi görün

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Genç Kürsü-Mikrofon Sende'nin konuğu oldu. Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü'nün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ve öğrenciler katıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Başkan Büyükakın, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Hayatınızın bu dönemini gelecekte yaşayacağınız dönemin madeni olarak görün. Sonrasında birçok hedefle uğraşacaksınız. Dönüp kendinize yatırım yapmaya zaman bulamayacaksınız. Dolayısıyla bu dönemi iyi kullanmanızda fayda var." dedi.

"TEKNOLOJİYLE DOĞRU TEMAS"

Başkan Büyükakın, endüstri 4.0 ile ilgili konuşarak şunları söyledi: "Nanoteknolojilerin, genetiğin, biyoteknolojilerin ve nesnelerin internetinin konuşulduğu başka bir evrene doğru gidiyoruz. İnsanoğlunun teknolojiyle teması, onun her şeyle temasını belirliyor. Dolayısıyla teknolojiyle temasta hata yapan milletler tarih sahnesinden siliniyor. Teknolojiyle doğru temas kuranlar, zamanın teknolojisini üretenler, zamanın ruhunu da yaratmış oluyorlar. Siz teknolojiyi üretip o teknolojinin kullanımını da belirlediğinizde aslında dünyada kültürel bir hegemonya da oluşturuyorsunuz."

"DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILI İSİMLER OLMAK"

Anadolu topraklarının bereketli olduğunu da ifade eden Başkan Büyükakın, "Bu Anadolu toprağının insanının yüreğinde taşıdığı enerji, insana karşı sevgisi ve enerjisi hepimize huzur veriyor. İşte bu sevgi ve yürek medeniyetiyle çok büyük gurur duyuyorum. Bu medeniyetin evladı olarak kendimi böyle bir misyonla da yüklü sayıyorum. Dünyaya huzur ve barış gelsin istiyorsanız, yapmanız gereken tek bir şey var. Alanınızda dünya çapında başarılı isimler olmak. Bununda tek yolu çalışmak." şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına ve taleplerine cevap vererek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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