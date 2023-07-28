Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Muharrem Ayı münasebetiyle 3 bin kişiye aşure ikram etti. Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtım etkinliği düzenledi. Genç Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında 3 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Program sonrası açıklamada bulunan Başkan Arıkan, bolluğun ve bereketin ayı olan Muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, 'Birlik, beraberlik, hoş görü, sevgi ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem Ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte muharrem ayının ruhuna uygun bir şekilde birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure günü nedeniyle vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Allah razı olsun vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Arkadaşlarımızın, personelimizin, vatandaşlarımızın ve kızılayımızın da yardımıyla bu dağıtımı gerçekleştirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin, aşure gününün de mekmeketimize hayırlar getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Arıkan'dan vatandaşlara aşure ikramı

BİNGÖL - Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Muharrem Ayı münasebetiyle 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtım etkinliği düzenledi. Genç Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında 3 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Program sonrası açıklamada bulunan Başkan Arıkan, bolluğun ve bereketin ayı olan Muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, "Birlik, beraberlik, hoş görü, sevgi ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem Ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte muharrem ayının ruhuna uygun bir şekilde birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure günü nedeniyle vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Allah razı olsun vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Arkadaşlarımızın, personelimizin, vatandaşlarımızın ve kızılayımızın da yardımıyla bu dağıtımı gerçekleştirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin, aşure gününün de mekmeketimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.