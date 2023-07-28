BASK Üyeleri Ankara'da Yürüyüşü Tamamladı

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) üyelerinin kamu toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, devlet memurlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla 24 Temmuz'da Bolu'da başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sonlandı. BASK Genel Sekreteri Ümit Demirel, 'En düşük devlet memuru maaşı, yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı ve enflasyon oranları 6 aylık değil her ay ücretlere yansıtılmalıdır' dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) üyelerinin kamu toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, devlet memurlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla 24 Temmuz'da Bolu'da başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sonlandı. BASK Genel Sekreteri Ümit Demirel, "En düşük devlet memuru maaşı, yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı ve enflasyon oranları 6 aylık değil her ay ücretlere yansıtılmalıdır" dedi.

Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin mali ve sosyal haklarını içeren, 2024-2025 yıllarını kapsayan "toplu sözleşme" görüşmeleri 1 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

BASK üyesi memurlar; söz konusu kamu toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde devlet memurlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla 24 Temmuz'da Bolu Mengen'den Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüşü bugün tamamladı. Ankara'ya ulaşan sendika üyeleri Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Haklarını ifade eden sendika üyeleri, önümüzdeki günlerde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini konu alan bir piyes sergiledi.

BASK Genel Sekreteri Ümit Demirel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"YILLARDIR KANAYAN YARAYA NEŞTER ATILMALI VE BU ÇİLEYE ARTIK BİR SON VERİLMELİDİR."

"1965 yılından bugüne kadar devlet memurluğu kapsamında olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık kaldırılmalıdır. Bu kadroda görev yapan kamu çalışanları ise eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmalıdır. Yıllardır kanayan yaraya neşter atılmalı ve bu çileye artık bir son verilmelidir. Kamuda görev yapan ve 3600 ek gösterge kapsamına alınmayan başta kamu şeflerimiz olmak üzere Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına da 3600 ek göstergenin verilmelidir. Devlet memurlarının ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarına 40 puan ilave edilmelidir. Devlet memurlarının çeyrek asra dayanan taleplerinden olan işçilerimize 66 yıldır ve emeklilerimize 5 yıldır ödenen 'bayram ikramiyesi' kamuda görev yapan tüm devlet memurlarına da ödenmelidir.

"GELİR VERGİSİ YÜZDE 15'E SABİTLENMELİ VE MUTLAKA DEVLET MEMURLARINA TAŞRA-BÜYÜKŞEHİR AYRIMI YAPILMADAN KİRA YARDIMI YAPILMALI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nda GİH, YHS, SHS ve THS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne bir maaş tutarında eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmelidir. En düşük devlet memuru maaşı, yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı ve enflasyon oranları 6 aylık değil her ay ücretlere yansıtılmalıdır.

Devlet memurlarının gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli ve mutlaka devlet memurlarına taşra-büyükşehir ayrımı yapılmadan kira yardımı yapılmalı, aile, çocuk, eş, giyim, doğum, ölüm yardımları ile fazla mesai ücretleri günün koşulları dikkate alınarak hesaplanmalı ve ödenmelidir. Bağımsız memur sendikalarını ve üyelerini baskı altına almaya amaçlayan, sendikalara özgürce üye olmayı engelleyen, yeni sendikaların kurulmasını önleyen ve sendikal tekelleşmenin önünü açan yüzde 2 sendikal barajlara son verilmelidir. Sendikal mücadelenin önüne getirilen yasaklar ve barikatlar kaldırılmalıdır."