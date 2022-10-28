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Kahreden anlar! Gördüğü acı manzaraya dayanamayan operatör olduğu yere yığıldı kaldı

Güncel Haberler

Kahreden anlar! Gördüğü acı manzaraya dayanamayan operatör olduğu yere yığıldı kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonundaki molozun bir bölümü boşalmayınca damperdeki yükü kontrol etmek isteyen Adil Yücedağ, arka kapağın aniden kapanması sonucu başı sıkışarak yaşamını yitirdi. O anlara şahitlik eden iş makinesi operatörü ise fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı.

Korubaşı Mahallesi'ndeki boş araziye öğle saatlerinde moloz getiren Adil Yücedağ, kamyonun damperini kaldırdı. Ancak molozun bir bölümü boşalmayınca yakındaki iş makinesi operatörü Ali Haydar S.'den (33) yardım istedi.

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

KAPAK ANİDEN KAPANINCA KAFASI SIKIŞTI

Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ'ın başı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi.

Kahreden anlar! Arkadaşının cansız bedenini gören operatör olduğu yere yığılıp kaldı

OPERATÖR FENALAŞTI

Olayın ardından fenalaşan iş makinesi operatörü Ali Haydar S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden kareler;

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Korubaşı Ereğli 3. Sayfa Güncel Haberler

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