Kahreden anlar! Gördüğü acı manzaraya dayanamayan operatör olduğu yere yığıldı kaldı Güncel Haberler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonundaki molozun bir bölümü boşalmayınca damperdeki yükü kontrol etmek isteyen Adil Yücedağ, arka kapağın aniden kapanması sonucu başı sıkışarak yaşamını yitirdi. O anlara şahitlik eden iş makinesi operatörü ise fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı. Korubaşı Mahallesi'ndeki boş araziye öğle saatlerinde moloz getiren Adil Yücedağ, kamyonun damperini kaldırdı. Ancak molozun bir bölümü boşalmayınca yakındaki iş makinesi operatörü Ali Haydar S.'den (33) yardım istedi. KAPAK ANİDEN KAPANINCA KAFASI SIKIŞTI Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ'ın başı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi. OPERATÖR FENALAŞTI Olayın ardından fenalaşan iş makinesi operatörü Ali Haydar S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Korubaşı Ereğli 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahreden anlar! Gördüğü acı manzaraya dayanamayan operatör olduğu yere yığıldı kaldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.