Başakşehir'de Vale Cinayeti Şüphelileri Yakalandı Başka Bir Cinayetle İlgi Oldukları Da Ortaya Çıktı

Başakşehir'de bir restoranın önünde vale olarak çalışan Ogün Tekin'i öldüren şüpheliler, Lüleburgaz'da yakalandı. Şüphelilerin daha önce işledikleri başka bir cinayetle de bağlantıları ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldüren, polis ekipleri tarafından aranırken ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp polisle çatışan 4 şüpheli Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden ikiz olan Mikail Erdem ile Cebrail Erdem'den birinin 87 birinin 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerle aynı evde yakalanan 2 kişinin de daha önce Esenyurt'ta işlenen bir cinayetin zanlısı oldukları ortaya çıktı.

Başakşehir 19 Ağustos'ta bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçtı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında 22 Ağustos'ta 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköy'de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı. Kamyonetin gasbedildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında olaydan sonra şüphelilere kaçarken araç temin ettikleri belirlenen F.K., H.T. ve F.B. isimli 3 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam etti.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ BAŞKA CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Çatalca yönüne doğru kaçtığını değerlendiren ekipler, kalabilecekleri güzergahlarda incelemelerine devam etti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS), güzergah üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini izledi. İncelemelerin ardından şüphelilerin Lüleburgaz'a kaçtığı belirlendi. Ekipler şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda ikiz kardeş olan Cebrail ve Mikail Erdem (20), Baran Polat (25), Yakup Yıldırım (23) ile Murat Erden (24), Serbest Çelebi (23) ve bu kişilere ev kiralayan B.S. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Cebrail Erdem'in 48, ikiz kardeşi Mikail Erdem'in 87, Baran Polat'ın 7, Yakup Yıldırım'ın 27, Serbest Çelebi'nin 15, Murat Erden'in 15 ve evi kiralayan B.S.'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Murat Erden ile Serbest Çelebi'nin 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta bir cinayete karıştıkları, bu yüzden haklarında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Arnavutköy'de polisten kaçarken ekiplere ateş açılan araçta da Mikail Erdem, Cebrail Erdem ve Murat Erden'in beraber olduğu, bu 3 şüphelinin Lülerburgaz'a birlikte kaçtığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.