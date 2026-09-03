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Başakşehir'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı, 1'i Aranıyor

Başakşehir'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı, 1'i Aranıyor
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- İstinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen kazada göçük altında kalan diğer işçi için çalışmalar sürüyor

Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılırken diğer işçi için çalışmalar devam ediyor.

Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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