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"Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı

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Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki M.G., savaş oyunlarının etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de 17 yaşındaki şüpheli, alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Ekipler, olayda E.Ç., S.Y. ve H.F.E'nin yaralandığını tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, 17 yaşındaki M.G. olduğunu tespit ettiği zanlıyı ikametinde gözaltına alındı. M.G'nin emniyetteki ifadesinde, bilgisayar ve telefondan sürekli savaş oyunları oynadığını, bu oyunların rüyalarına da girdiğini anlattığı öğrenildi.

'Rüyalar gördüm' deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı

Olay günü de benzer rüyalar gördüğünü kaydeden M.G'nin, uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alıp dışarıya çıktığını, kafede oturduklarını gördüğü kişileri bıçakla yaraladığını söylediği belirtildi. M.G'nin, kafedekilerden özellikle birini seçmediğini, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da şahısların kendisine saldıracağını düşündüğü için eylemi gerçekleştirdiğini ifade ettiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde de "Oynadığım oyunların etkisinde kaldığım için böyle bir şey yaptım." dediği öğrenilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

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Yorumlar (1)

Oguz Ozgul:

Hücrede ona kabus olsunlar

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