Ankara'da vahşet: 5 yaşındaki kızının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürülen Başak Gürkan Arslan davasında ilk duruşma

ANKARA'da Başak Gürkan Arslan'ı (46) 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren kayınpederi Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın (45) yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Barış Arslan, duruşmadaki savunmasında, olay günü Başak Gürkan Arslan'ın evine gittiklerini belirterek, "Başak bizi görür görmez küfretmeye başladı. Babamın yumruk attığını ve içeri düştüğünü gördüm; 'ne yapıyorsun' dedim. Mutfağa yöneldi, sonrasında elinde bıçağı gördüm. Dışarı çıkarmaya çalıştım Başak'ı. Sonra babam Başak'ın üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı. Daha önce babamın tavuk kestiğini bile görmedim. Şoka girdim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, geçen yıl 9 Eylül'de kayınpederi Kudret Arslan ve boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Kudret Arslan ile Barış Arslan, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, sanıklar Kudret Arslan ve Barış Arslan hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda Başak Gürkan Arslan'ın vücudunda 22 bıçak yarası bulunduğu, bunlardan üçünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Barış Arslan'ın saldırıyı engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı ve olay sırasındaki eylemleri nedeniyle suça iştirak ettiği değerlendirilen iddianamede, iki sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

EŞİNİN ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan ile Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Barış Arslan, çocukları dünyaya geldikten sonra eşiyle aralarında soğukluk oluştuğunu belirterek, bu süreçte Başak Gürkan'ın iş arkadaşı ile yazışmalarını gördüğünü ve eşinin cüzdanında 'T., Başak'ı seviyor ve eşinden boşanacak' şeklinde bir not bulduğunu iddia etti. Arslan, "Eşim zaman zaman bağlama büyüsü gibi videolar izlerdi. Ritüeller dinlerdi. Notu sorduğumda ise bana karşı bir şey hissetmediğini söyleyerek, 'Ayrılmak istiyorum' dedi. Ama yine de eşime konduramıyordum. Evimizdeki kamera kayıtlarının da kısa bir süre kapandığını ve o gün T.'nin geldiğini öğrendim. Bundan sonra da zaten boşanma kararı aldık, karşılıklı olarak anlaşmalı şekilde" dedi.

'BABAMIN BAŞAK'A YUMRUK ATTIĞINI VE İÇERİ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Mahkeme başkanının, 'Başak ile tüm yazışmalarını babana göndermişsin. Neden bunu yaptın? Baban olay günü Başak'ı 22 kez bıçaklıyor. Bu sırada neden müdahale etmedin' şeklindeki sorularına yanıt veren Arslan, "Babam ile arkadaş gibiyim, her şeyi paylaşırım. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce babam geldi, bu süreçte yanımda olmak için. Babam geldikten sonra Başak ile yaptığım protokolde değişiklik yapmaya karar verdim. Avukatım bu protokolü WhatsApp'tan gönderdi. Biz de çıktısını aldık. Bu şekilde yeniden düzenlenen protokol ile birlikte önce aramızın iyi olduğu Başak'ın anne ve babasının yanına gittik. Amacımız öncesinde aileyi haberdar etmekti. Biz ayakkabılarla içeri girmedik, agresif davranmadık. Babam 'Keserim, öldürürüm' diye tehdit etmedi, ben duymadım. Celal (kayınpederi) ve Makbule (kayınvalidesi) bizimle gelmeyi reddettiği için protokolü alıp Başak'ın evine gittik. Babamın benimle gelme nedeni de bana destek olmak ve torununu sevmekti. Başak bizi görür görmez küfretmeye başladı. Babamın yumruk attığını ve içeri düştüğünü gördüm; 'ne yapıyorsun' dedim. Mutfağa yöneldi, sonrasında elinde bıçağı gördüm. Dışarı çıkarmaya çalıştım Başak'ı. Sonra babam Başak'ın üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı. Daha önce babamın tavuk kestiğini bile görmedim. Şoka girdim, babamı ilk defa öyle gördüm. Olayın şokundan müdahale edemedim. Bana da bir şey yapar diye korktum" diye konuştu.

Sanık Kudret Arslan ise savunmasında, "Öz kızım kadar severdim, aramızda hiçbir sorun yoktu. Maktulün ailesi ile de aramızda hiçbir sorun yoktu" dedi. Oğlunun kendisine eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediğini belirten Arslan, "Bunun üzerine 'ayrıl o zaman oğlum' dedim. Başak ile de bu konu hakkında hiçbir görüşme yapmadım. Oğluma ilk protokolde Başak'a verilen dükkanın yarısını almasını söyledim" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Olay gününü anlatan Arslan, "Olay günü Başak'ın annesi de babası da protokol için birlikte gitme talebimizi reddettiler. Hatta 'Biz kızgınız ona' dediler. Sonra biz Başak'ın evine gittik. Kızım olarak gördüğüm için bana küfürler etmesi ağrıma gitti. Sonra kendimi kaybettim. Hiçbir şey duymadım, başka da bir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında keşke oğlum beni tutsaydı. Oğluma da bir şey yapar mıydım hatırlamıyorum. Çok pişmanım; ailesinden de çok özür diliyorum" dedi.

'BİR BAŞKASIYLA BİRLİKTE DEĞİLDİ'

Başak Gürkan Arslan'ın annesi Makbule Gürkan, kızının evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyerek, "Torunum doğduktan sonra evlilikleri iyi gitmedi. Kızım bana gelip eşinin şiddet uyguladığını anlatmıştı. Olaydan kısa süre önce de bileği sarılı şekilde geldi bana. Yatağını bile babasına anlatan bir erkek. Her şeyi babasına danışıyordu. Çocuğuna bir çikolata aldığı zaman pişman olurdu; pinti biriydi. Sofrada yediği yemeğin hesabını yapardı. Ben de kızıma ayrılmasını söyledim. Başak da 'anne biz medeni şekilde ayrılacağız, siz karışmayın' dedi. Kızım bir başkasıyla birlikte değildi. Bu bir iftiradır. Bana notu gösterdiler ben de Barış'a 'iftira' dedim. Kızım da bana 'anne iftira atıyorlar bana sürekli' dedi" diye konuştu.

Olay günü sanıkların kendi evlerine geldiğini söyleyen Gürkan, "Eve geldiklerinde babası çok sinirliydi. 'Oğlumu aldatıyor, nasıl aldatıyor, keseceğim, boynunu uçururum' diyordu. Sonra bu protokolü gösterip 'bunu imzalayın, bana dükkanı verin' dedi. Babası 'ben onun boynunu koparırım' dedi" ifadelerini kullandı.

Başak'ın babası Celal Gürkan da sanık Barış Arslan'a yönelik, "Eve ekmek dahi almazdı. Çocuğu ile ilgilenmezdi, hep kızım ilgilenirdi. Barış, kızımın aracına takip cihazı takmış, ses kayıt cihazları kullanmış" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı