Haberler

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra seyahatinde Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake için temaslarda bulunan Aziz Yıldırım, anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı Fulham'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Calvin Bassey için de temaslara başladı.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına büyük bir gizlilik ve hızla devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi öncelik haline getiren Yıldırım, Avrupa genelinde önemli isimlerle dirsek teması kurdu.

HEDEFTEKİ İLK İSİM AKE

Londra'da bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştiren Aziz Yıldırım’ın, öncelikli olarak Manchester City forması giyen 31 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan planlamaya göre, Aziz Yıldırım cephesi ilk olarak Nathan Ake transferini bitirmek istiyor.

AKE OLMAZSA LİSTEDE BAŞKA İSİMLER VAR

Öte yandan Ake'nin transferinde pürüz çıkması durumunda ise rota tamamen Fulham forması giyen 26 yaşındaki Calvin Bassey’e çevrilecek. Bassey için de temas kurulduğu ve gerektiği halde İngiliz kulübüne resmi teklif iletileceği belirtildi. Listede Bassey dışında Lens forması giyen Malang Sarr'ın da üçüncü ihtimal olduğu vurgulandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Aralarında Onur Tuna da var! 3 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir