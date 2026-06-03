Haberler

Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar

Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı'na kamyonetle çok sayıda köpek bıraktı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, belediye inceleme başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından Milleyha Sulak Alanı'na kamyonetle çok sayıda köpek bırakıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı'na, aralarında kadınların da olduğu kimliği belirsiz kişiler kamyonetle geldi. Kamyonetteki çok sayıda köpek, 316 kuş türünün yaşam alanı olan sulak alana bırakıldı. Başıboş köpekler, koşarak uzaklaştı. Köpekleri bırakan kişiler de daha sonra kamyonetle bölgeden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bölge halkının şikayeti üzerine belediye yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Trabzonspor'dan Onana hamlesi

Beklenen oldu!

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü

Ülke şokta! Kraliyet Donanması'na ait helikopter araziye çakıldı
İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Binbaşıyı katleden zanlının kalemi kırıldı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu