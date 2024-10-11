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Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

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AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Bartın'dan geldi.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı.

KARAYA 120 KM UZAKLIKTA

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Amasra Deprem Bartın Güncel AFAD

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