Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Bartın'dan geldi.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı.

KARAYA 120 KM UZAKLIKTA

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.