Bartın açıklarında 4.8'lik deprem
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Bartın'dan geldi.
BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU
Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı.
KARAYA 120 KM UZAKLIKTA
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.