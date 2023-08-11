Bartın'da Üretici İlyas Kocael, 5 Yılda 750 Ton Karpuz Üretti

Bartın'ın Kozcağız beldesinde 60 dönüm arazisine 2019 yılında 20 dönümüne karpuz eken üretici İlyas Kocael (45), 5 yılda 750 ton karpuz üretmeyi başardı. Üretici Kocael, tarlanın kalan bölümüne ektiği çileklerle 7 yılda 65 ton çilek üretimi de yaptı. İlyas Kocael, 'Pazarda karpuzu görenler çok şaşırıyor. 'Bu kadar büyük karpuz burada yetişmez' diye tepkiler alıyoruz'dedi.

Bartın Kozcağız beldesinde yaşayan 2 çocuk babası Kocael, 7 yıl önce başka illerden aldığı ürünleri Bartın pazarında satarak, geçimini sağlıyordu. 2014 yılında Kozcağız Yenihamidiye köyü Yalı mevkisinde bulunan 60 dönümlük, hiç ekim yapmadığı tarlasına ilk olarak çilek ekti. Sonrasında kış aylarında sebze eken Kocael, 2019 yılında 20 dönüm arazisine karpuz ekerek, ilk yıl 160 ton karpuz yetiştirdi. Sonrasında karpuz üretimine devam eden Kocael, 5 yılda yaklaşık 750 ton karpuz üretti. Kocael, 2021 yılında 8 dönüm arazisine 150 metre uzunluğunda 7 adet sera kurarak, çileklerinin üretimine başladı. 2017 yılında başladığı çilek üretiminde de 65 ton çileği üretmeyi başardı. 10 işçisiyle çilek ve karpuz hasadının başlayan Kocael, topladığı ürünleri Bartın'a ve Batı Karadeniz'deki illere pazarlıyor.

'GİTTİĞİM İLLERDEN ETKİLENDİM, BİZDE YETİŞTİREBİLİRİZ' DEDİM

2017 yılından önce kendisinin manav işlettiğini ve başka illere giderek ürün aldığını belirten İlyas Kocael, '25 yıllık esnaflık hayatımda, Bursa'ya ve Samsun'a kavun karpuz ve kapya biberi almaya giderdim. Bizde bu illerin tam ortasında kalıyoruz. Bende 'bu ürünleri biz neden yetiştirmeyelim'diye kendi kendime sordum, sonra 2017 yılında Kozcağız beldesinde bulunan arsama ilk çileğimi ektim, her yıl üretimini artırdım. Yine 2021 yılında çileği örtü üretimine geçtim, daha sonra 2019 yılında karpuz üretimine başladım. 2019 yılında toplamda 160 ton ürün aldık, bu sene de 150 tona üretim bekliyoruz. Karpuzda 5 yılda 750 ton, çilekte 7 yılda 65 ton üretmeyi başardık.' diye konuştu.

'BU KADAR BÜYÜK KARPUZ OLMAZ, BU BURADA OLMAZ GİBİ TEPKİLER ALIYORUZ'

Karpuzları üreticiye satmak için Bartın'daki pazarlara gittiğinde insanların çok şaşırdığını ifade eden Kocael, şunları söyledi:

'Pazara gittiğimizde karpuzu görünler çok şaşırıyor, bizlere 'bu kadar büyük karpuz olmaz, bu buranın karpuzu değildir'diyenler oluyor. Bazıları da, 'karpuzları dışarıdan mı getiriyorsunuz' diye tepkiler alıyoruz. Tarlamızda şu anda üretimimiz hasadımız devam ediyor. Kış ayında da mevsime uygun sebzeleri tarlamızda üretiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yaptığımız işin daha iyi olması için kendimizi teknolojik olarak daha iyi ürün almak için geliştireceğiz? (DHA)