AFAD'ın uyarısı sonrası Bartın'da sel! Dereler taştı, vatandaşlara hoparlörden uyarı yapılıyor
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AFAD'ın uyarısı sonrasında Bartın'da kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Kentteki dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların 2 gün daha süreceği öğrenildi. Öte yandan vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istenildi.
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Bartın- Karabük karayolunda taşkınlar meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası bazı evlerin zeminleri zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağış uyarısının ardından kentin çeşitli noktalarında sular yükseldi. Bazı ırmaklardaki su seviyeleri yükseldi, dereler taştı. Yollar sular altında kaldı.
Epçiler köyünde de dere kenarında bulunan bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Ekipler köyde incelemelerde bulundu. Dere yatağının taşması sonucu altı oyulan bir ev ekiplerce tahliye edildi. Beş evde inceleme sürüyor. Evlerin yakınından geçen dere çamur, taş ve moloz yığınlarıyla doldu.
Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istenildi.