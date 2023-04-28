Bartın'da maden faciası davası: Sanık mühendis savunma yaptı

'OLAY OLDUĞUNDA HEMEN OCAĞA İNDİM'

Bartın Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden faciası davasının 4'üncü gününde maden mühendisi sanık İbrahim Hakan Mengeş savunma yaptı. Mahkeme Başkanı'nın 'Olay günü neredeydin?' sorusuna Sanık Mengeş, 2 yıldır Amasra Müessese Müdürlüğü'nde ocak mühendisi olarak çalıştığını belirterek, "O gün rahatsızlığım nedeniyle evde dinleniyordum. 18.15 sıralarında arkadaşlar aradı. Üzerimi giyerek madene gittim ve ocağa girdim. Daha sonra bant boyundan -350 kotuna gittim. Çok duman vardı. İçeriye giremedim. Orda beklerken, kurtarma çalışmalarına yardım eden işçiler maske ihtiyaçları olduğunu söyleyince yeniden yukarı çıktım. Bir daha inmedim"dedi.

Davanın 1'inci celsesi sona erdi. Davanın 2'inci celsesinde adli kontrol şartı ile salıverilen ve tutuksuz yargılanan 15 kişinin savunmaları ve müşteki yakınlarının beyanları alınacak. Duruşmanın 2'inci celsesi 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ayhan ACAR/BARTIN,