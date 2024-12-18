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Bartın Belediyesi'nden 2024 Yılı İçin Yoğun Denetim ve Fuar Haberi

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Bartın Belediyesi, bu yıl 1375 denetim gerçekleştirerek 396 bin 536 lira para cezası kesti. Aynı zamanda, 24. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Yeni Yıl Hediyeleri Fuarı 23 Aralık'ta başlayacak.

Bartın Belediyesi zabıta ekiplerince bu yıl yapılan 1375 denetimde 396 bin 536 lira para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın ve esnafın huzurunu korumak için 2004 yılı boyunca işlek cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kaldırımları ve yolları vatandaşların rahatça kullanabilmesi için sık sık denetim yapan ekiplerce, şehir merkezi ve İnkumu'nda, trafiğe kapalı alanlarda araç park etmek, kamu malına zarar vermek, ruhsata aykırı faaliyette bulunmak, ruhsatsız faaliyet göstermek, kaldırıma araç park eden ve eksik gramaj ekmek üretmekten 161 kişiye toplam 330 bin 372 lira para cezası uygulandı.

Yine 398 işletme çalışanı ve ticari araç denetimleri yapan ekipler, dilencilik, işgal, seyyar satış, çevreyi kirletme, gürültü gibi suçlarla ilgili 63 kişiye 66 bin 164 lira ceza kesildi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerde ise 9 kahvehaneye kumar oynatma ve oynamak nedeniyle 5-10-20 gün süreli geçici faaliyet durdurma cezası verildi.

Ayrıca 2 işletmeye 10'ar gün, 1 işletmeye ise 30 gün süreyle geçici olarak mühürleme işlemi uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren 5 işletme ise mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Bu yıl yapılan toplam 1375 denetimde 396 bin 536 lira para cezası kesildi.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, yıl boyunca şehrin düzeni ve güvenliği için zabıta müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalıştığını ve kaldırımların, yolların, pazar yerlerinin ve iş yerlerinin denetimlerini titizlikle yaptığını kaydetti.

Yalçınkaya, "Tüm bu çalışmalarımızın ardında sadece denetim ve cezalar değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetler ve çözümler bulunmaktadır. Amacımız, her geçen gün daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha düzenli bir Bartın oluşturmak. Hep birlikte el birliğiyle şehrimizi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılında olduğu gibi, 2025'te de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özveriyle çalışan tüm personelime teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Yeni Yıl Hediyeleri Hediyelik Eşya Fuarı açılacak

Bartın Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Yeni Yıl Hediyeleri Hediyelik Eşya Fuarı, bu yıl 24. kez kapılarını açıyor.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde 23 Aralık'ta başlayacak fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda, dernekler, okullar, eğitim kurumları ve ev hanımları tarafından üretilen yöresel ürünler, ahşap aksesuarlar, takı, yağlı boya tablolar, ev tekstili, çiçek, gümüş aksesuarlar, ofis malzemeleri, oyuncaklar, saatler, zücaciye ürünleri ve yiyecekler sergilenecek ve satışa sunulacak.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, birçok yerel üretici ve zanaatkarın emeklerinin sergileyeceği etkinlikte, farklı hediyelik eşyalardan yöresel lezzetlere kadar pek çok ürünün bulunacağını aktararak, vatandaşları fuara davet etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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