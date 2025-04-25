Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

Yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul'da birlikte yaşadığı Ahmet Burak D.'den ayrılma kararı alan Fatma T. isimli kadın, Amsaya'da merkez ilçeye bağlı Çelebi Mehmet Caddesi'nde oturan bir akrabasının yanına taşındı.

OLUMSUZ YANIT ALINCA KENDİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Amasya'ya giden 26 yaşındaki Ahmet Burak D., bugün sokakta karşılaştığı Fatma T.'ye barışmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı.

BIÇAĞI ALMAK İSTEYEN KADINI DA YARALADI

Ahmet Burak D., elinden bıçağı almak isteyen Fatma T.'yi de yumruk darbesiyle yere serdi. 20 yaşındaki genç kadın aldığı darbe ile yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.