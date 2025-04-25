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Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

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Amasya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 20 yaşındaki genç kadını barışmaya ikna edemeyen bir erkek, sokak ortasında kendisini karnından bıçakladı.

Yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul'da birlikte yaşadığı Ahmet Burak D.'den ayrılma kararı alan Fatma T. isimli kadın, Amsaya'da merkez ilçeye bağlı Çelebi Mehmet Caddesi'nde oturan bir akrabasının yanına taşındı.

Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

OLUMSUZ YANIT ALINCA KENDİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Amasya'ya giden 26 yaşındaki Ahmet Burak D., bugün sokakta karşılaştığı Fatma T.'ye barışmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı.

BIÇAĞI ALMAK İSTEYEN KADINI DA YARALADI

Ahmet Burak D., elinden bıçağı almak isteyen Fatma T.'yi de yumruk darbesiyle yere serdi. 20 yaşındaki genç kadın aldığı darbe ile yaralandı.

Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Ölmüştür umarım...

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