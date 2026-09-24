Barış Kazak 2 bin 326 model araçla kapalı odada şehir kurmayı hedefliyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 38 yaşındaki elektrik mühendisi Barış Kazak'ın çocukluk yıllarında araba dergileri biriktirerek başlayan otomobil merakı, yıllar içinde evinin bir odasında 2 bin 326 parçalık gerçekçi ve detaylı model araç koleksiyonuna (diecast) dönüştü.

Selçuklu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Kazak, küçük yaşlarda otomobillere olan ilgisiyle dergiler toplamaya başladı.

Üniversite yıllarında oyuncak araçlarla koleksiyon oluşturan Kazak, zamanla daha detaylı modellere yöneldi.

Sosyal medya ve yurt dışındaki koleksiyoncuların çalışmalarını takip eden Kazak, modellerine insan figürleri, çeşitli aksesuarlar ekleyerek farklı temalar oluşturmaya başladı.

Koleksiyonunda spor otomobiller ve ralli araçlarının yanı sıra ticari taksi, otobüs, minibüs, iş makinesi, beton mikseri, askeri araçlar, polis araçları ve arazi araçları ile ağır vasıtalar gibi çok sayıda farklı araç bulunuyor.

Araçlarını, üretici markalarına ve türlerine göre farklı raflarda sergileyen Kazak, hayalini kurduğu veya günlük yaşamda karşılaşabileceği araçların modellerini de koleksiyonuna dahil ediyor.

"Oyuncak arabalar artık tatmin etmemeye başladı"

Kazak, AA muhabirine, koleksiyona başlarken belirli bir planının olmadığını, zamanla sosyal medyada gördüğü çalışmaların kendisini farklı bir yöne yönlendirdiğini söyledi.

İlk olarak araba dergileri aldığını, üniversite döneminde ise oyuncak araçlarla koleksiyon oluşturmaya başladığını dile getiren Kazak, şöyle konuştu:

"Oyuncak arabalar artık tatmin etmemeye başladı. Daha detaylı araçlara geçtik. Sonra araçlara detay katmaya, insanlarla şekillendirmeye ve temalar oluşturmaya başladık. Yurt dışındaki koleksiyoncuların çalışmalarını takip ettikçe kendi koleksiyonum da gelişti. Koleksiyonumdaki araç sayısı şimdi 2 bin 326'ya ulaştı. Bunları da bir liste üzerinden takip ediyorum."

Kazak, bazı modellerin 10-15 yıllık olduğunu ve üretimden kaldırılan araçları yeniden bulmanın zorlaştığını belirterek, koleksiyonun maddi değerinden ziyade harcanan emeğin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Modelleri artık ağırlıklı olarak koleksiyonunu küçülten kişilerden veya başka koleksiyonculardan temin ettiğini aktaran Kazak, "Ben buna bir bedel ödeyerek aldım ama onu aramak, bulmak konusunda bunun bir bedeli yok. Ben buna bir emek harcıyorum. Aradım, buldum, yaptım. Beğenmedim, arabayı attım, gittim yenisini aldım. Bu emek işi. Bence parayla pulla ölçülecek bir iş değil. Koleksiyondaki modelleri genellikle başkasına hediye etmiyorum. Bunun temel nedeninin ise birçok modelin tek örneğinin bulunmasıdır." diye konuştu.

"Hayali model araçlardan oluşan bir şehir"

Hayalinin kapalı bir oda içinde model araçlarla bir şehir kurmak olduğunun altını çizen Kazak, "İçerisinde hayvanat bahçesi olan, insanların gezip dolaşıp vakit geçirebildiği, otogarı olan, parkı bulunan, tünelleri, nehri ve tren istasyonu olan bir şehir planlıyoruz. İmkan olursa hayalim bu yönde. Bu şehirde yalnızca araçların sergilenmesini değil, modellerin kendi işlevlerini yansıtan sahneler oluşturmasını istiyorum. Bir iş makinesinin çalışabildiği, bir otobüsün yolcusunu aldığı, bir minibüsün yolculuk yaptığı bir yol halinde, bir şehir halinde olmasını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

-"Yarış filmlerinde gördüğü araçları da aldı"

Kazak, koleksiyonunun temizlik ve bakımını düzenli yaptığını anlattı.

Koleksiyonunda sinema filmlerinden esinlenerek oluşturduğu bölümlerin de bulunduğunu belirten Kazak, "Hızlı ve Öfkeli'yi izliyorduk. Oradaki araçlara yönelik bir tamirhane oluşturdum. Yakın zamanda 'Ford v Ferrari' filmindeki yarış araçlarını da aldım. Zaten güzel araçları satın aldığımız için istesek de istemesek de bu araçların bazı filmlerde yer aldığını görüyoruz." dedi.

İşten eve geldiğinde ilk olarak model araç koleksiyonunun bulunduğu odaya geldiğini anlatan Kazak, "İşten geldikten sonra ilk buraya uğruyorum, her şey yolunda mı diye bakıyorum. ???????Ondan sonra evin diğer kısmına devam ediyorum. Çalışma odam da burası. Burada işlerimi yaparken dahi modelleri izlemekten keyif alıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA