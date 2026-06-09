Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde operasyon! 6'sı avukat 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Barış Boyun suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt üyelerinin yargı süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 113 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 45 şüpheliyi yakalarken firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
- İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese düzenlenen operasyonda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Aralarında 6 avukatın bulunduğu 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
- Operasyon, kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik.
Kırmızı bültenlere aranan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen veya ifadelerini manipüle ettikleri tespit edilen 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
BAKAN GÜRLEK DUYURDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzurunu, gençlerin geleceğini, kamu düzenini ve şehirlerin güvenliğini hedef alan yapılar olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı ile tam iş birliği ve eşgüdüm içerisinde mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.
7 İLDE BÜYÜK OPERASYON
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya’da tutuklu bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
6 AVUKAT DA ŞÜPHELİ LİSTESİNDE
Soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı ve suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.
700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Paylaşımında, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını belirten Gürlek, "Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER:
- 1- Abdurrahman DİREKÇİ
- 2- Bahadır KESKİN
- 3- Barış ÖZAVİNÇ
- 4- Batuhan BEŞAYOĞLU
- 5- Bilal ÖZKAN
- 6- Canan ŞİMŞEK
- 7- Ceylan TACAR
- 8- Çağla Merve ÖZDEMİR
- 9- Emrah EREN
- 10- Enes OKUYAN
- 11- Erkan AYDOĞDU
- 12- Eyüp DİRLİK
- 13- Faruk DEMİRTAŞ
- 14- Fatih KESKİN
- 15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU
- 16- Harun DEMİROĞLU
- 17- İbrahim ÇELİK
- 18- İhsan YAVUZ
- 19- İrfan BİLGİLİ
- 20- İsmail KARADAĞ
- 21- Kadir TUR
- 22- Mahmut CANBAZ
- 23- Muhammed Emin EBİNÇ
- 24- Nisa CAN
- 25- Oğuzhan AYVAZ
- 26- Oğuzhan ÜNALDI
- 27- Orhan KAYA
- 28- Ömer YILMAZ
- 29- Özgür TAYFUR
- 30- Recep YÜREK
- 31- Samet TEKİNIŞIK
- 32- Sezer KARAKUZU
- 33- Tahsin Beşir BABUR
- 34- Taşkın AYDIN
- 35- Tayfun VELİOĞLU
- 36- Tolga CİVELEK
- 37- Türkan BOYUN
- 38- Ulaş TÜRKMENOĞLU
- 39- Umut EMECEN
- 40- Yavuz DANIŞ
- 41- Yusuf GÜL
- 42- Yusuf TANAR
- 43- Zeynep ÇAVUNT
- 44- Amrah ALIZADA
FİRAR ŞÜPHELİLER:
- 1- Çağrı ÇANÇİN
- 2- Erhan ÖZTÜRK
- 3- Fahrettin ATABEY
- 4- Mehmet Ali İŞIK
- 5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)
- 6- Murat KILINÇ
- 7- Musa MARHAN
- 8- Turgut ÖZDEMİR
- 9- Umut YILDIZ
- 10- Veysi YILDIZ
- 11- Yaser YILMAZ