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Bangladeş'te kızamık can kaybı 885'e yükseldi

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Bangladeş'te mart ortasından bu yana süren kızamık salgınında son 24 saatte 5 çocuk daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 885'e çıktı. Vaka sayısı 139 bin 125'e ulaşırken hükümet acil aşılama başlatmıştı.

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında son 24 saatte 5 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 885'e yükseldi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, kızamık belirtileri gösteren 5 çocuğun son 24 saatte hayatını kaybettiği bildirildi.

Bununla birlikte, mart ayı ortasından bu yana şüpheli kızamık kaynaklı can kaybı 786'ya yükselirken laboratuvar tarafından doğrulanan kızamık ölümleri ise 99 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası bildirilirken, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 139 bin 125'e çıktı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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