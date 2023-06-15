Bandırma, il olma heyecanı yaşıyor

Bandırma'da il olma heyecanı

BALIKESİR - Türkiye'de nüfus yoğunluğu bir çok ilin üzerinde bulunan Bandırma'yı heyecanlandıran son dakika haberi Başkentten geldi. MHP liderinin grup toplantısında 100 il müjdesi vermesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde heyecanla karşılandı.

Aralarında Bandırma'nın da bulunduğu 19 ilçe, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'e il olarak girmek için umutlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli Salı günü gerçekleştirdiği Grup Toplantısında konuyu yeniden gündeme getirerek Cumhuriyetin 100. yaşına 100 il ve 1000 ilçe olarak girileceğinin altını çizdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinin sona ermesinin ardından yeni yasama döneminde, partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bahçeli, "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralanmasında Bandırma'da yer aldı.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, "Bandırma yaklaşık 50 yıldır il olma noktasında beklentileri inanılmaz derecede yüksek, il olmamızı gerektiren inanılmaz derecede sebepler var üniversitemiz var Türkiye'deki üç ilçeden bir tanesiyiz üniversiteye sahip olan, limanımız var, hava üssümüz var, trenimiz var, lojistik olarak kara yolunda inanılmaz iyiyiz. Çanakkale köprüsü, İstanbul, İzmir bu bağlamda baktığınız zaman hele günümüzde pandemi ile beraber yaşanan lojistik en büyük katma değeri bu şehirde gördüğümüz için bu süreçte il olmamız kaçınılmaz diye düşünüyorum. İl olmamız için gerektiren Bandırma Ticaret Odası olarak şöylede bir katkıda bulunayım yaklaşık 3 bin üyesi bulunan odamız baktığınız zaman Balıkesir ilinde vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10'da her zaman için ilk 5'i bizler sağlıyoruz. İnanılmaz derecede bu bölgeye katma değer sağlıyoruz ticaret hacmimiz çok yüksek, vergi sıralamalarında en büyük firmalar bizlerden çıkıyor. Balıkesir ilinin yaklaşık %30 ile %40 vergi gelirini Bandırma ilçesi sağlıyor bu bağlamda bu şehre artık bu saatten sonra gerekli değerin verilmesi gerektiğini inanıyoruz. İl olmamızı bir ihtiyaç değil aslında Bandırma'nın hem ülkeye ciddi derecede katkısı katkı getireceğini düşünüyorum hem de artık ihtiyaçtan ziyade Bandırma'nın yıllardan beri süre gelen bir hayali var bu hayalinde aslında artık hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesini bekliyoruz ve il olmasını canı gönülden destekliyoruz hepimizin hayalini gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Geçmişten günümüze sürekli Bandırma ilçemizin il olması gündemde yer almıştır. Buna yönelik hatta geçmişte bizim daha dünyada olmadığımız dönemlerde bile Bandırma'nın il olmasına yönelik, Bandırma'nın il olacağına yönelik Bandırma'da bir çok faaliyet bir çok çalışma yapıldı. Hatta buna bağlı bir çok sözler verildi ancak günümüze geldiğimizde bu gündem daha da sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Siyasilerin mecliste yaptığı konuşmalarda Cumhuriyetin 100. yılında 100 il projesi kapsamında yine Bandırma'nın il olması gündemimizin en önemli maddesini teşkil etmektedir. Bandırma gerek sosyolojik gerek coğrafi yapısı ve politik konumu bununla birlikte gelişmişlik düzeyi içinde yer alan eğitim kurumları, üniversitesi, limanı ve sayabileceğimiz çok bir özelliği ve niteliği ile aslında geçmişten günümüze sürekli olarak il olmayı hak eden başta ilçelerden gelmektedir. Tabi Cumhuriyetimizin 100. yılında son kurşunun atıldığı ulusal kurtuluş savaşının son şehitlerinin verildiği bu topraklar bence ziyadesi ile il olmayı hak etmektedir" dedi.