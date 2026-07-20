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'Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek'

'Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek'
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Meteoroloji uzmanı Serdar Yıldırım, perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile sıcaklıkların 8-10 derece azalacağını, İstanbul'da 26°C, Ankara'da 24°C, İzmir'de 28°C'ye düşeceğini açıkladı. Ayrıca salı ve çarşamba günleri için yüksek sıcaklık ve Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın yurt genelinde etkili olacağını belirterek, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul'da 26 dereceye, Ankara'da 24 dereceye, İzmir'de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü itibarıyla yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normalleri seviyesine ineceğini ifade etti. Yıldırım, salı ve çarşamba günleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini belirterek, "Sıcaklıkların İstanbul'da 34-36 derece, İzmir'de 38 derece, Ankara'da ise 32-34 derece aralığında olmasını bekliyoruz" dedi.

'10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKATLİ OLUNMALI'

Perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın etkili olacağını kaydeden Yıldırım, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul'da 26 dereceye, Ankara'da 24 dereceye, İzmir'de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Salı ve çarşamba günleri için yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunan Yıldırım, "Salı ve çarşamba günleri yüksek sıcaklıktan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmaları halinde ise gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz" dedi.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yıldırım, salı ve çarşamba günlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini de belirterek, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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