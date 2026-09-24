Balkanlar’dan gelen sistem batı ve iç bölgelerde sıcaklıkları 4-5 derece düşürecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirterek, "Pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü zamanla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Cumartesi günü sadece Trakya'da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak" ifadelerini kullandı.

SU BASKINI VE DOLU UYARISI

Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi. Çelik, "Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak. Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz'de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

3 BÜYÜK İLDE DURUM

Ankara'da cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, "Ankara'nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara'da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. En yüksek sıcaklıklar Ankara'da 20-22 derece civarında. Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz" dedi.

İstanbul'da cuma günü yağış beklenmediğini belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar Ankara'daki gibi 22-23 derece bandında seyrediyor. Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul'da da hissedeceğiz" diye konuştu.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, "İzmir'de pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege'de etkisini kaybediyor. Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı