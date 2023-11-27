Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan SESOB'a ziyaret

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu heyeti, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ulu, Yönetim Kurulu Üyesi Besim Boncuk ile Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan yer aldı.

Balkan ülkelerinde yapılan çalışmalar hakkında Alişan'a bilgi veren Hacıoğlu, gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti.

Alişan da ziyaretten ötürü heyete teşekkürlerini ileterek, Balkanlar'daki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Ziyaret sonunda Alişan'a çini tabak hediye edildi.