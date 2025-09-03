Balkan Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu Üsküp'te Toplandı

Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansının (MIA) ev sahipliğinde Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Genel Kurulu, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplandı.

Bu yıl 33'üncüsü gerçekleşen genel kurul öncesinde "Gazetecilikte Gerçeğin Ortaya Konulması" konulu konferans düzenlendi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin katıldığı programın açılışında, ABNA-SE Dönem Başkanı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ev sahibi MIA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Darko Janevski, ABNA-SE'ye üye haber ajanslarından temsilciler, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Stratejik İletişim Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk yer aldı.

Başbakan Mickoski, burada yaptığı konuşmada, haber ajanslarının her gün gerçeğin ilk sayfasını yazdığını söyledi.

Haber ajanslarının görevinin sadece haberleri iletmek değil, toplumsal hafızayı oluşturmak, güven inşa etmek ve demokrasiyi canlı tutmak olduğunu vurgulayan Mickoski, "Medya, bugün her zamankinden daha fazla demokrasinin direğidir. Küresel bağların olduğu bir dünyada, onlar (haber ajansları) yalnızca bilgilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ilham verir, birleştirir ve refah için bir iklim yaratırlar." ifadelerini kullandı.

"Teyit Hattı'nı iyi bir uygulama olarak bütün haber ajanslarına bugün burada tavsiye ettik"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ajans olarak iki dönemdir ABNA-SE dönem başkanlığını yürüttüklerini anımsatarak, görevlerini MIA'ya devredeceklerini söyledi.

Programda Balkan haber ajanslarının sorunlarını ve geleceğini konuştuklarına işaret eden Karagöz, toplantılar kapsamında doğru haberciliği konuştukları bir konferans düzenlendiğini aktardı.

Karagöz, "Teyit Hattı, içinde yaşadığımız sosyal medya çağında üretilen pek çok içeriği teyit ediyor ya da yalanlıyor. Bunun için bir mekanizmamız var. Çok sayıda editörümüz bu alanda uzmanlaştı. Bir haberin üretilmiş, gerçekte olmayan durum olup olmadığını (AA) Teyit Hattı vasıtasıyla öğrenebiliyoruz. Teyit Hattı'nı iyi bir uygulama olarak bütün haber ajanslarına bugün burada tavsiye ettik." dedi.

Dezenformasyon ve manipülasyonla her zamankinden daha fazla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Karagöz, "Çünkü elinde basit bir telefonu olan herkes içerik üretebiliyor ve bu içerikler çoğu zaman manipülatif oluyor." diye konuştu.

Karagöz, bu hususla mücadelenin tüm haber ajanslarınca yapılması gerektiğini belirtti.

"Gazze soykırımı devam ederken çok büyük bir manipülasyon da yapılıyor"

Gazze'de soykırım yaşandığını ifade eden Karagöz, "Gazze soykırımı devam ederken çok büyük bir manipülasyon da yapılıyor, dezenformasyon da yapılıyor. Kimler tarafından? İçeriği kontrol etme gücü olan hegemonik güçler tarafından. Bu medya dünyasındaki hegemonik güçlerle alakalı ne yapabiliriz? Her birimiz haber ajansları olarak, bağımsız haber ajansları olarak bu doğrulama mekanizmalarını, teyit mekanizmalarını kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Karagöz, İsrail'in dünyanın her yerinde dezenformasyon ve manipülasyonla, yapmış olduğu soykırımın üzerini kapatmaya çalıştığını ve bunun haber ajanslarınca açığa çıkarılabileceğini kaydetti.

Karagöz, konferans kapsamında yaptığı konuşmada ise konferans konusunun önemine değinerek, bu kapsamda ortak misyonlarının birkaç yol gösterici sütununu katılımcılar ile paylaştı.

Medya Enformasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Janevski ise gazeteciliğin ve gazetecilikte kaynağın önemine değinerek, "Çağdaş gazeteciliğin görevi yalnızca bilgilendirmek değil, aynı zamanda gerçeği ortaya çıkarmak, yalanları ifşa etmek ve tüm bunları vatandaşa sunmaktır." dedi.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev de haber ajansları olarak arşivlerini daha fazla ön plana çıkartmaları gerektiğini ifade ederek, "Hepimizin farklı seviyelerde çok değerli resim ve metin öğelerine sahip olduğunu biliyorum. Her hikayenin bağlamı ve arka planı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Birliğimizin, arşivlerimizdeki farklı öğeleri paylaşmak için bir platform olması çok faydalı olacak." diye konuştu.

Dönem Başkanlığı MIA'ya geçti

Genel Kurul çalışmaları kapsamında AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Balkan Haber Ajansları Birliğinin dönem başkanlığını MIA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Darko Janevski'ye devretti.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen genel kurul toplantısında Kuzey Makedonya'nın ardından 2026 ve 2027 Genel Kurul toplantılarının sırasıyla İtalya ve Bosna Hersek'te düzenlenmesine karar verilmişti.