Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görüldüğü ve durum üzerine okul yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.

"ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ" İDDASI

Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildiği ve ardından gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı kaydedildi. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildiği iddia edildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER SÜRÜYOR"

Okul yöneticilerinin, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söylediği belirtildi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Balıkesir Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi. Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.