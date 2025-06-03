Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı

Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda aynı sınıftaki öğrencilere çiçek hastalığı teşhisi konulduğu ve durum üzerine sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildiği öne sürüldü. Valilikten yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görüldüğü ve durum üzerine okul yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.

Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği iddialarına ilişkin açıklama

"ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ" İDDASI

Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildiği ve ardından gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı kaydedildi. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildiği iddia edildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER SÜRÜYOR"

Okul yöneticilerinin, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söylediği belirtildi.

Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği iddialarına ilişkin açıklama

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Balıkesir Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi. Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Crystal Palace'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayabilirler

Büyük tehlike! UEFA Avrupa Ligi'nden men edilebilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.