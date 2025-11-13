Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilan edilen "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi"nde artçı hareketlilik sürüyor.

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, ilçede saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer sarsıntısının 12.31 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

4 DAKİKA SONRA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA OLDU

Bu depremin ardından yalnızca dört dakika sonra yine Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bir dakika sonra ise aynı büyüklükte bir sarsıntı daha oluştu. Artçı depremlerin derinlikleri sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak ölçüldü.

SINDRIGI SABAH 4 DEPREMLE SARSILDI

Peş peşe yaşanan bu sarsıntının ardından 07.45'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Böylece sabah 06.16'dan bu yana bölgede 4 ve 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti. Son üç ayda 15 bini aşkın depremin kaydedildiği Sındırgı ile ilgili konuşan Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bunun Türkiye'de bir yılda yaşanan deprem sayısının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.