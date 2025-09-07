Haberler

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir, 10 Ağustos Pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.72 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken 10 Ağustos Pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem bölgede büyük panik yaşanmasına neden olmuştu.

ARTÇILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Şehirde artçı depremlerin ardı arkasına kesilmezken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

AFAD verilerine göre 7.72 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden oldu. Bu depremden dakikalar sonra ise aynı ilçede bu kez 4.1'lik bir deprem daha meydana geldi. Çok sayıda kullanıcı sosyal mecralar üzerinden yaşadıkları korkuya ilişkin yorumlarda bulundu.

AFAD'DAN "SON DAKİKA" OLARAK PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. X hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEPREM RİSK BELİRLEME İSTASYONU KURULACAK

Öte yandan Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ilçeye deprem risk belirleme istasyonu kurulacağını açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı ziyaret eden Agalday, bölgede teknik ölçümler yapılacağını belirterek, "Sındırgı merkezde kuracağımız istasyonla depremleri sürekli izleyeceğiz. Balıkesir ve çevresindeki fay hatları büyük deprem potansiyeline sahip" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıademsakarr:

istanbuldayım hiç hissetmedim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

istanbul gaziosmanpaşadaydım hiç hissetmedim çevredede paniğe benzer bir şey görmedim belki istanbulun balıkesire yakın kısımlarında hissedilmiş olabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
