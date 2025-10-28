Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

10 Ağustos'ta 6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde yine aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi.

4.6'LIK YENİ BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 100'den fazla artçı meydana gelirken, AFAD son dakika başlığıyla duyurduğu haberde şehirde 4.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandığını belirtti.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem 6,22 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREMDE YARALANAN 26 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından okullar tatil edilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları da başlatıldı. Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı. Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

BAKAN YERLİKAYA DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SINDIRGI'YA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devreye alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tüm afet çalışma grupları AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gelişmeler anlık olarak takip edilirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye intikal etti.