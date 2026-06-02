Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'i takımda tutmak isterken Nijeryalı yıldız için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Eric Chelle'nin transfer açıklamaları sonrası yeniden gündeme gelen Osimhen'in olası satışı gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis rekoru kırılacak.

  • Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
  • Osimhen'in en az bir sezon daha Galatasaray'da kalması planlanıyor.
  • Osimhen, 33 resmi maçta 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin radarındaki Victor Osimhen için tavrını netleştirdi. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldız için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da transfer döneminin en merak edilen ismi olan Victor Osimhen için kritik bir karar alındı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Nijeryalı golcünün en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon planlamasını da Osimhen üzerine kurduğu ifade edildi.

Osimhen'in geleceği son günlerde Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti. Chelle, yıldız futbolcunun olası transfer süreci nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadığını belirterek, "Kulüp değiştirme ihtimali var. Kafası yüzde 100 burada değilken sahaya çıkmasını istemedim" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, transfer iddialarını daha da güçlendirmişti.

Galatasaray cephesinin ise oyuncuyu kolay bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen için gelecek 150 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Bu seviyede bir teklif gelmesi halinde ise son kararın oyuncuya bırakılacağı belirtildi.

150 milyon euroluk bir satışın gerçekleşmesi halinde Osimhen, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu olacak. Bu nedenle yıldız futbolcunun geleceği sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun da en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı golcü, 33 resmi maçta 22 gol atarken 8 de asist yaparak toplam 30 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Galatasaray bir şov yaptı tamam yeter eğer varsa gerçekten bir isteyeni verin gitsin yerine 2 tane atletik forvet alınır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

