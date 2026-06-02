Haberler

Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç'in geleceği belli oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki eldiven ile yola devam etme kararı aldı. Deneyimli kalecinin de takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı. 

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN KARAR

Son dönemde lig ve kupada sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan yedek kaleci Günay Güvenç'ın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yeni bir karar verildi. 

GELECEK SEZONDA DA YOLA DEVAM

Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı eldiven ile gelecek sezonda da yoluna devam etmek istiyor. Deneyimli eldivenin de yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi. 

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET ARKASINDA

34 yaşındaki kaleci, yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle zaman zaman taraftarın tepkisini çekse de teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin tecrübesine ve soyunma odasındaki yapıcı rolüne güvendiği, bunu da oyuncuya bildirdikleri aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba

Tartışma yaratan paylaşım