Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç'in geleceği belli oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki eldiven ile yola devam etme kararı aldı. Deneyimli kalecinin de takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
GÜNAY GÜVENÇ İÇİN KARAR
Son dönemde lig ve kupada sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan yedek kaleci Günay Güvenç'ın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yeni bir karar verildi.
GELECEK SEZONDA DA YOLA DEVAM
Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı eldiven ile gelecek sezonda da yoluna devam etmek istiyor. Deneyimli eldivenin de yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET ARKASINDA
34 yaşındaki kaleci, yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle zaman zaman taraftarın tepkisini çekse de teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin tecrübesine ve soyunma odasındaki yapıcı rolüne güvendiği, bunu da oyuncuya bildirdikleri aktarıldı.