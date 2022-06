Balıkesir'deki 193. Öncel Filo'da donanımlı savaş pilotları yetişiyor (2) - Haberler

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eksilen pilot gücünün kazanılmasında en önemli rollerden birini Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki 193. Öncel Filo Komutanlığı üstleniyor. Öncel Filo'da yaklaşık 8 aylık zorlu eğitimi geçen öğrenciler, donanımlı savaş pilotları olarak görevlerine başlıyor.

Kendi pilotunu yetiştirme noktasında dünyadaki nadir güçlerden biri olan Türk Hava Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan pilot ihtiyacını karşılamak için pilotaj eğitimlerinden modern çağın yeniliklerine kadar birçok tedbiri uygulamaya koydu.

Eksilen pilot gücünün tekrar kazanılmasına yönelik İzmir Çiğli Uçuş Okulu'na işlerlik kazandırılarak pilot-uçuş ekibi yetiştirilmesine tekrar başlandı.

İzmir Çiğli'de konuşlu bulunan 2. Ana Jet Üs Komutanlığında SF-260D, KT-1T ve T-38M uçaklarında eğitimlerini bitirerek Balıkesir'e gelen öğrencilere F-16 eğitimleri veriliyor. Teorik dersler gören, Simülatör Filo Komutanlığındaki simülasyonlarda uçuş eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile F-16'larda uçuş deneyimi kazanıyor.

"Şahinleri en iyi biz yetiştiririz." parolasıyla hizmet veren okuldan mezun olan subaylar, F-16 pilotu unvanıyla kıtalarında başarıyla görev yapıyor.

8 aylık eğitim alıyorlar

193. Öncel Filo Komutanı Hava Pilot Albay, AA muhabirine, Çiğli'den gelen öğrencilere dünyanın en zor ve en keyifli eğitimlerinden birini verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirten albay, "2 ay yer, 6 ay da simülatör ve uçuş eğitimi olmak üzere ortalama 8 ayda buradaki arkadaşları dünyanın en iyi savaş pilotu olarak mezun edip filolarda görev yapmaya gönderiyoruz." dedi.

Filoya gelenlerin iyi bir İngilizce seviyesi, teknik donanım, uçak ve havacılık konularında bilgilerinin bulunması gerektiğini anlatan filo komutanı, öğrencilerin aşama aşama F-16'da harbe hazır pilotlar olması için eğitim sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin uçağa adaptasyonunun tamamlanmasının ardından hem hava hem de yer olmak üzere eğitimlerini devam ettirdiklerini belirten albay, şöyle konuştu:

"Uçuş eğitiminden önce sabah brifingiyle günü başlatıyoruz. Her gün saat 08.30'da filoya gelerek 30 ila 45 dakikalık genel hazırlık brifingi yapıyoruz. Daha sonra her kursiyer pilota bir öğretmen pilot eşliğinde eğitimlerini devam ettiriyoruz. Simülatör veya uçuş eğitimleri için 2-2,5 saat önce birebir brifinge girip 50 dakika önce uçak başı yapacak şekilde günü planlıyoruz. Uçuşun değerlendirme safhası öncesi ve sonrası 5-6 saati bulmakta. Bir saatlik uçuşun onlara maliyeti hemen hemen 6 saat oluyor. 8 aylık süreçte bütün günleri eğitimle geçen kursiyerlerimizin 1 dakika boşa geçecek zamanları yok. Hava Kuvvetlerinin en tecrübeli öğretmen pilotları 193. Öncel Filo Komutanlığında görev yapıyor ve biz dünyanın en iyi savaş pilotlarını burada yetiştirdiğimizi iddia ediyoruz."

"Havacı olmak isteyenler asla vazgeçmesin"

Kursiyerlerden hava pilot teğmen de 193. Öncel Filo Komutanlığında eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Eğitimlerin "intibak", "hava hava" ve "hava yer" olmak üzere 3 ana gruptan oluştuğu bilgisini veren teğmen "İntibak eğitimlerini tamamladıktan sonra hava hava uçuşlarımız başlıyor. 2'li, 3'lü ve 4'lü kollar halinde uçuşlar icra ediyoruz. Takiben hava yer aşamasına geçiliyor. Bu aşamada da çeşitli görevler icra ediyoruz. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan kursiyerler burada bitirme uçuşlarını icra ediyor. Bu uçuştan sonra da katılacakları filolara atanmak için mezuniyet tarihlerini bekliyor. Ben de şu an o aşamadayım." ifadelerini kullandı.

Asker çocuğu olduğunu ifade eden teğmen, hayatının askeri birliklerde geçtiğini belirtti. Pilotluğun çocukluk hayali olduğunu dile getiren teğmen, şunları söyledi:

"Böyle bir yolu tercih ettim ve başardım. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Arkadaşlarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Havacı olmak isteyenler asla vazgeçmesinler, sürekli çalışmaya devam etsinler. Asla gözlerinde büyütüp vazgeçmesinler çünkü yapılabilecek bir iş. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizim ülkemizde de başarılı bir şekilde yapılıyor. Genç kardeşlerimiz çalışmaya ve inanmaya devam etsinler. Uçağa her adım attığımızda geçtiğimiz süreç, ailemizin vermiş olduğu destek, uçtuğumuz her dakika, yaktığımız her yakıt vatanın, milletin emeği. Havada her an bunu hissediyorsunuz. Görevinizi bu hassasiyetle yapıyorsunuz, aslında çok yüksek bir duygu seli içinde işimizi yapmaya çalışıyoruz."

"Çocukluğumdan beri savaş pilotu olmak istiyorum"

Kursiyerlerden kadın pilot üsteğmen de çocukluğundan beri savaş pilotu olmak istediği için böyle bir tercihte bulunduğunu söyledi.

193. Öncel Filo Komutanlığına gelebilmenin kolay olmadığını anlatan üsteğmen, şunları kaydetti:

"Eğitim sürecinde beslenmenize, uykunuza ve sosyal hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Uykunuzu alıp iyi beslenmiyorsanız uçakta yeterince performans gösteremiyorsunuz. Kızlar bu işi çok yapabileceklerinden emin değiller ama kendilerine inanıp istedikten sonra yapmalarında hiçbir sakınca yok. Eğer bu mesleğe gönül verdilerse, yapmak istiyorlarsa gelsinler, bekliyoruz, beraber uçarız. Türk milletini korumak için buradayız. Bu öyle bir duygu ki hiçbir zaman eksilmiyor, her zaman güç bulup dayanabileceğiniz bir duygu."

151 subay arasından belirlenenler F-16 eğitimi alacak

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla 10 Haziran'da gerçekleşen mezuniyet töreninde pilot brövesi takmaya hak kazanan 151 subay arasından F-16 eğitimi için belirlenenlerin ilk adresi de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde yer alan 193. Öncel Filo Komutanlığı olacak. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlar kısa süre içinde göreve başlayarak Türk Hava Kuvvetlerine güç katacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetlerinin vatan, millet aşkı ile çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu söylemişti.

Pilot ihtiyacını karşılamak için bir dizi tedbir uygulamaya konuldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eksilen pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Hava Kuvvetleri, bir dizi tedbir aldı. İlk olarak istifa ve emeklilik yoluyla sivil hava yollarına geçmiş olan pilotlar geri çağrıldı. İhtiyaç duyulan uçak tiplerinde tazeleme eğitimleri yaptırılarak acil pilot ihtiyacı giderildi. Hukuki mevzuatta birtakım yenilikler yapılırken pilotaj eğitimlerine ağırlık verildi.

Eksilen pilot gücünün tekrar kazanılmasına yönelik Çiğli Uçuş Okulu'na işlerlik kazandırıldı. Uçuş okuluna öğretmen ve uçak temini, hava sahası düzenlemeleri, bina çalışmaları yapılarak istenen seviyede muharip pilot yetiştirilmesine tekrar başlandı.

Uçuş eğitimi takvimi tekrar kurulurken, teknolojik gelişmeler uçuş eğitimine dahil edilerek mevcut imkanlar genişletildi. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirilmesine destek verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının aldığı bu tedbirler sayesinde eksilen pilot ihtiyacını tamamlayarak başarılı harekatların icra edildiği belirtildi.