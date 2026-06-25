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Balıkesir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 bin kişiye aşure ikram edildi

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Balıkesir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Şeyh Lütfullah Camii bahçesinde düzenlenen programda 6 bin vatandaşa aşure ikram etti. Bölge Müdürü Mikail Akıllı, 81 ilde 145 noktada toplam 250 bin kişiye aşure ulaştırılacağını belirtti.

Balıkesir'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Şeyh Lütfullah Camii bahçesinde düzenlenen program, dua edilmesiyle başladı.

Duaların ardından 6 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanında bugün ve yarın yapılacak programlarda 250 bin kişiye aşure ikram edeceklerini söyledi.

Akıllı, aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu anlatarak, "Bu manada bu toplumu birleştirici unsurlardan birisi de aşuredir. Yüzyıllardır düzenlediğimiz bu hayır programını 81 ilde 145 noktada devam ettiriyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın aşure gününü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akıllı, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir'de 20 bin kişiye aşure ikram edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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