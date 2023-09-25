Balıkesir'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde narkotik ekipleri tarafından bir villada düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

Milyonluk villaya uyuşturucu baskını: Karşılaştıkları manzara polisleri şaşkına çevirdi

Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan Narkotik ekipleri, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler sabah saatinde gerçekleştirdiği operasyonla villada uyuşturucu imalatı yapıldığını gözler önüne serdi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya operasyon düzenledi. Villada uyuşturucu imalatı ihbarını alan ekipler, şahısları uzun süren teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler villaya baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Havadan drone desteği ile yapılan operasyonda, polisin ele geçirdiği malzemeler ise villanın adeta uyuşturucu imalathanesi olduğunu gözler önüne serdi. Ekipler evin içinde yaptığı aramalarda; Daralı 4 Kilo 171 Gram Skunk Esrar Maddesi, 55 kök ekili uyuşturucu Skunk Esrar Maddesi, 20 Adet Led İklimlendirme Cihazı, 24 Paket ortam Nem Çekici, 7 Adet ortam Isı ve Nem Ölçme Cihazı, 5 Adet Sıvı Kimyasal, 3 Adet Elektronik pH Ölçme Cihazı, 3 Adet Ortam Nemlendirme Cihazı, 3 Adet Vantilatör, 2 Adet Havalandırma Cihazı, 2 Paket Katı Kimyasal, 1 Adet Vakum Makinası, 1 adet Hassas Terazi ve 1 Adet Esrar Maddesi Öğütücü aparat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.