Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Haberler

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Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kırsal Güvemçetmi Mahallesi'ndeki torununun düğününe giden Y.A. ve oğulları ile düğünde bulunan A.Y. ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tabancayla Y.A'ya ateş açarak öldürdü. Y.A'nın oğulları da A.Y'ye tabanca ile ateş etti.

A.Y. ve seken kurşunların isabet ettiği S.Y. de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kavgada, A.M, A.S, V.Y. ve S.Ç. ise silahla yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri ise aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

Jandarma, öldürülen Y.A'nın iki oğlunu gözaltına aldı. A.Y'nin katil zanlısı oldukları belirtilen bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Münir Karaloğlu Güvemçetmi Balıkesir Güncel Haberler

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